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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسرة «عودة البارون» تحتفل بالمخرج سامر خضر

مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون

احتفلت مساء أمس أسرة مسلسل «عودة البارون» بعيد ميلاد المخرج والمؤلف سامر خضر، وسط أجواء مبهجة وسعيدة، بمشاركة نجوم وصناع العمل.

وفوجئ «خضر» أثناء التصوير بصناع وأبطال العمل بإقامة احتفالية بمناسبة عيد ميلاده، وتعود بداية الفكرة للفنانة والإعلامية ريهام سعيد التى قررت الاحتفال بـ سامر خضر بصحبة أبطال العمل.

على صعيد آخر، تستأنف أسرة «عودة البارون» تصوير مشاهد المسلسل الأخيرة بعد انتهاء الفنان حسين فهمي من فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي، والتفرغ لتصوير باقي المشاهد. 

ويستمر التصوير حاليا ولمدة أسبوع للحاق بالعرض على شاشات القنوات الفضائية خلال شهر رمضان المقبل. 

 

أبطال مسلسل عودة البارون 

«عودة البارون» بطولة حسين فهمى، خالد سليم، إيهاب فهمى، نهال عنبر، الأردنى سارى أسعد، وربيع زيتون، واللبنانى آلان الزغبى، ريهام سعيد، وعلاء مرسى، وسامى مغاورى، وضياء المرغنى، وصبرى عبدالمنعم، وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين على، ظهور خاص لكل من اللبنانية رزان مغربى، والأردنى عبدالرحمن خضر، وهو من تأليف وإخراج سامر خضر.

وتدور أحداث مسلسل عودة البارون، عن شخصيات تعيش بعد 30 عاما وهي مسكونة بهواجس الماضي، حيث وصل عزام الرشيدي 60 عاما ويجسد الشخصية النجم حسين فهمي إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، هذا فقط، ولكنه يصطحب محاميه الأردني مؤنس وصديقه القديم حسن، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم «رجائي، راوية، دارين، هاني، وشريف» ويستدعيهم ليقيموا في فندقه، ويقومون بالتجريب لإنجاز مشاريع مبتكرة خارج الصندوق، وفق الرؤية الدراماتيكية للأحداث المتبعة.

مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
مسلسل عودة البارون
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