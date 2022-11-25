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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادر عباسي يكشف سبب منع المطرب النقاش من الغناء في الأوبرا

نادر عباسى
نادر عباسى

قال الموسيقار نادر عباسي إن برنامج الدوم يعد من أفضل المسابقات التي قدمت في مصر و تجربة ناجحة جدا لاكتشاف المواهب في كافه المحافظات، حيث يوجد العديد من المواهب في مصر و منتشرة بشكل خاص علي السوشيال ميديا تحلم بمن يزيل الغطاء عنها ويكتشفها ويقدمها بشكل راقي للجمهور مضيفا بعد انتهاء المسابقة طالبت ادارتها بالاهتمام بكل موهوبي البرنامج وضرورة العمل علي تعليمهم وتشجيعهم علي الاستمرار والدراسة .

وطالب عباسي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامج الخط العريض المذاع علي قناة الحياة  بضرورة وجود مكان اكاديمي متكامل ينشئ خصيصا لتعليم موهوبي البرامج الموسيقي و الغناء و التمثيل بشكل احترافي، موكدا علي أن الموهبة وحدها لا تكفي و تحتاج إلي أن تثقل بالدراسة .

وأضاف الموسيقار نادر عباسي أن قرار إلغاء حفل المطرب المعروف باسم المطرب النقاش والذي كان من المفترض له أن يشارك الفنانة السورية أصالة نصري خلال حفلها الغنائي بمهرجان الموسيقي العربية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية ربما يكون قد جاء بعد أن آثار غضب بعض الفنانين والمطربين الكبار لاعتقادهم بأن هناك الكثير من الفنانين الشباب الأكاديميين من أبناء الأوبرا المصرية يحلمون بالحصول على مثل هذه الفرصة، وفي نظرهم هم الأحق بها وليس تقليلا من موهبة الفنان .

وأكد عباسي  أنه ليس له دور للتأثير علي المسئولين عن المهرجان فالموسيقي العربية ليست دراسته ، مشيرا إلي مطالبته في أكثر من لقاء بضرورة وجود لجنة لاكتشاف المواهب المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث يجود بينهم الكثير من المطربين الموهوبين الذين يستحقون فرصة .

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية المتميزة ايمان ابو طالب
 

نادر العباسي برنامج التواصل الاجتماعي اكتشاف المواهب مهرجان

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