باسم سمرة: نيللي كريم ماكانتش عارفه تقول كلمتين في مسلسل ذات

قال الفنان باسم سمرة، إن النجمة نيللي كريم، كانت مرتبكة خلال تصوير مسلسل ذات، ولا تستطيع أن تنطق عدة جمل على بعضها، موضحا: "نيللي كريم ماكتنتش عارفه تقول كلمتين في مسلسل ذات، وأنا مش ليا فضل عليها، ولكن كنت أنا وانتصار منطلقين انطلاقة عظيمة".

وأضاف باسم سمرة، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه كان يتقن الارتجال هو وانتصار في مسلسل ذات، وبعد ذلك دخلت معهم نيللي كريم، وأصبحت نجمة، متابعا: "نيللي بتشتغل على نفسها، وبعدين بقت نجمة جميلة".

وأوضح باسم سمرة، أن ورق الدور والمخرج؛ مهمين جدا بالنسبة له، قائلا: "لو الورق والمخرج متوفرين كويس؛ هبقى أنا في أمان"، مؤكدا حبه الكبير للنجم محمد هنيدي، ويعتبره ملك الكوميديا في مصر.