عرضت عليه القيادة السياسية العلاج.. أميرة سيد مكاوي تكشف كيف فقد والدها البصر

كشفت الكاتبة الصحفية أميرة سيد مكاوي، تفاصيل مهمة عن حياة والدها، مؤكدة أنه فقد البصر بالتدريج.

وأضافت أميرة سيد مكاوي، في مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن والدي في البداية كانت عينه تعاني عندما كان في سن 4 سنوات تقريبًا، ونظرًا للفقر الذي كان يعيش فيه، فوالدته كانت تداوي مرضه بالطب والأعشاب.



وتابعت الكاتبة الصحفية أميرة سيد مكاوي، أن جدتي وضعت في عينه شاي، فالتهبت عينه بزيادة، حتى فقد البصر وهو في سن 6 سنوات.

والدي لم يحاول استعادة البصر طوال حياته

وتابع الكاتبة الصحفية أميرة سيد مكاوي، أن :"والدي لم يحاول استعادة البصر طوال حياته، مكانش عاوز، وخلال تلحينه نشيد هنحارب عرضت عليه القيادة السياسية وقتها السفر لروسيا للعلاج وإجراء عملية لعينه ولكن رفض".

