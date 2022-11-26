تقوية جهاز المناعة.. خبيرة توضح فوائد العلاج بالزيوت العطرية

قالت خبيرة الأروماثيرابي بسيمه صلاح الدين، إن الأروماثيرابي يعني العلاج بالزيوت العطرية الطبيعية وله أقسام عديدة مثل: العلاج بالمساج، العلاج بالاستنشاق، وأيضا يعني تركيبات دوائية تؤخذ عن طريق الفم.

وأكدت بسيمه صلاح الدين، أن علم الأروماثيرابي التجميلي لحل المشاكل التجميلية الخارجية سواء للشعر أو البشرة؛ وينتج عن دراسة النباتات والزيوت العطرية الأساسية المستخرجة من النباتات والفاكهة والأعشاب والبذور والأخشاب والتركيب الكيميائى لهذه الزيوت.

ونوهت بأن المختصين يركزون على الكيفية التي يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من الأغراض العلاجية.

ولفتت إلى أن أخصائيين العلاج بالزيوت العطرية يقومون بدراسة مفصلة لجسم الإنسان والتركيب الكيميائي للزيوت لاستخدامها بطرق آمنة وعلمية للعديد من الأعراض والتطبيقات للاستفادة منها دون حدوث أى أعراض جانبية وذلك من خلال دراسة التركيبات.

وشددت بسيمه صلاح الدين، على أن العلاج بالزيوت علم قديم استخدمه واعتمد عليه المصريين القدماء ولا يزال يستخدم فى الطب الهندى والطب الصيني البديل وحاليا يستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبعض الدول الأوروبية ويتم تدريسه.

وأوضحت أن هناك مواقع رسمية أمريكية تعتمد أبحاث تثبت فعالية الزيوت الطبيعيه والمستخلصات العشبية في علاج أغلب المشاكل التجميلية، لذلك مؤخراً تعتمد أغلب شركات مستحضرات التجميل العالميه مواد فعالة طبيعية بمنتجاتهم، وكل ما زاد المكونات الطبيعية الفعالة في المنتج كلما زاد سعره وقيمته التسويقية.

تدعيم الجهاز المناعي

وأكدت،خبيرة الأروماثيرابي ، ان من ضمن فوائد العلاج بالزيوت العطرية، أنه يساعد على تدعيم الجهاز المناعي، ووقاية الجسم من الإصابة ببعض الأمراض والالتهابات.