عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقوية جهاز المناعة.. خبيرة توضح فوائد العلاج بالزيوت العطرية

صدى البلد

قالت خبيرة الأروماثيرابي بسيمه صلاح الدين، إن الأروماثيرابي يعني العلاج بالزيوت العطرية الطبيعية وله أقسام عديدة مثل: العلاج بالمساج، العلاج بالاستنشاق، وأيضا يعني تركيبات دوائية تؤخذ عن طريق الفم.

 وأكدت بسيمه صلاح الدين، أن علم الأروماثيرابي التجميلي لحل المشاكل التجميلية الخارجية سواء للشعر أو البشرة؛ وينتج عن دراسة النباتات والزيوت العطرية الأساسية المستخرجة من النباتات والفاكهة والأعشاب والبذور والأخشاب والتركيب الكيميائى لهذه الزيوت. 

ونوهت بأن المختصين يركزون على الكيفية التي يمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من الأغراض العلاجية. 

ولفتت إلى أن أخصائيين العلاج بالزيوت العطرية يقومون بدراسة مفصلة لجسم الإنسان والتركيب الكيميائي للزيوت لاستخدامها بطرق آمنة وعلمية للعديد من الأعراض والتطبيقات للاستفادة منها دون حدوث أى أعراض جانبية وذلك من خلال دراسة التركيبات.

وشددت بسيمه صلاح الدين، على أن العلاج بالزيوت علم قديم استخدمه واعتمد عليه المصريين القدماء ولا يزال يستخدم فى الطب الهندى والطب الصيني البديل وحاليا يستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبعض الدول الأوروبية ويتم تدريسه.

 وأوضحت أن هناك مواقع رسمية أمريكية تعتمد أبحاث تثبت فعالية الزيوت الطبيعيه والمستخلصات العشبية في علاج أغلب المشاكل التجميلية، لذلك مؤخراً تعتمد أغلب شركات مستحضرات التجميل العالميه مواد فعالة طبيعية بمنتجاتهم، وكل ما زاد المكونات الطبيعية الفعالة في المنتج كلما زاد سعره وقيمته التسويقية.

تدعيم الجهاز المناعي

وأكدت،خبيرة  الأروماثيرابي ، ان من ضمن فوائد العلاج بالزيوت العطرية، أنه يساعد على تدعيم الجهاز المناعي، ووقاية الجسم من الإصابة ببعض الأمراض والالتهابات.

 

خبيرة المصريين القدماء الزيوت العطرية الزيوت العطرية الطبيعية الزيوت الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

تحذيرات من ضغوط كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب حرب أوكرانيا

قطع الكهرباء عن 11 منطقة بطوخ فى القليوبية.. اعرف الأماكن والمواعيد

لمنع اختراقك.. تحديث طارئ من جوجل لجميع مستخدمي كروم.. تفاصيل

الرئيس الأوكراني يدعو الدول الأوروبية إلى البقاء موحدة في مواجهة الأزمة الروسية

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

عمرها 1800سنة.. تاريخ مذهل لموناليزا قبطية نالت إعجاب إيفانكا ترامب بمصر القديمة|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 1800سنة.. تاريخ مذهل لموناليزا قبطية نالت إعجاب إيفانكا ترامب بمصر القديمة|خاص

فى عيد ميلاد علا غانم .. تزوجت 3 مرات .. حصلت على لقب جده.. تركت التمثيل من أجل فندق وكوافير للكلاب بأمريكا

للفوز على الأرجنتين.. سيارة رولز رويس مكافأة لكل لاعب سعودي بكأس العالم

بفستان أبيض أنيق.. رنا رئيس تحتفل بخطوبتها l صور

فيديو

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ