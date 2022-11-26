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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق طفلة سقطت في ترعة أثناء لهوها بسوهاج

صدى البلد

 

لقيت طفلة في بداية العقد الأول من العُمر، مصرعها غرقًا، حيث انزلقت قدماها وسقطت في الترعة المواجهة لمنزل أسرتها، أثناء لهوها بجوارها؛ ولعدم إجادتها السباحة، لفظت أنفاسها الأخيرة أسفل مياه الترعة، بنجع غباشي بقرية الخلافية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، مفادها وصول الطفلة (مكة ا ص م- 3 سنوات- وتقيم نجع غباشي التابع لقرية الخلافية دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء غرق.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو (إسماعيل ص م ع- 29 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء لهو إبنته المذكورة على حافة الترعة المواجهة للمنزل إنزلقت قدماها وسقطت بها؛ مما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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