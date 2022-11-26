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منوعات

يعاني من فضائح.. لماذا يكرر طليق كيم كارداشيان إعلان الترشح للرئاسة الأمريكية؟

كاني ويست - رويترز
كاني ويست - رويترز

أعلن مغني الراب كاني ويست طليق نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، أنه يعتزم الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2024 ، على الرغم من مواجهته العديد من الفضائح خلال الفترة الأخيرة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قام كاني ويست الذي غير اسمه قانونيًا إلى Ye ، بنشر مقطع فيديو لشعار حملته على وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى جانب التسمية التوضيحية "Ye 24".

كما زعم أنه طلب من دونالد ترامب ترشيح نفسه لمنصب نائب الرئيس، وسبق أن ترشح الغرب للرئاسة في عام 2020 ، لكن تلك الحملة فشلت ، حيث اجتذبت 70 ألف صوت فقط.

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كاني ويست يثير الجدل بترشحه للرئاسة

وجاءت ادعاءاته الأخيرة في مقطع فيديو نُشر بعد أن شوهد ويست في نادي للجولف التابع لترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع ، برفقة نيك فوينتيس ، القومي الأبيض البارز.

وقال ويست إن طلبه لمنصب نائب الرئيس ترك الرئيس السابق ، الذي أطلق مؤخرًا حملته الخاصة لإعادة انتخابه، وفي مقطع فيديو بعنوان Mar-A-Lago Debrief ، قال ويست: "بدأ ترامب في الأساس بالصراخ في وجهي على الطاولة ، وأخبرني أنني سأخسر. هل نجح ذلك يومًا مع أي شخص في التاريخ؟".

يأتي إطلاق حملة ويست في الوقت الذي يواجه فيه كمغني راب جدل مستمر خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه أثار عاصفة من الانتقادات بعد حضوره أسبوع الموضة في باريس مرتديًا قميصًا يحمل شعار "حياة البيض أهم"، وهي عبارة تبناها أنصار تفوق البيض، الذين بدأوا في استخدامها في عام 2015 كرد فعل على حركة “حياة السود أهم”.

ادعاءات كاني ويست

ثم ادعى ويست أن منتقديه كانوا يتلقون رواتبهم من قبل عصابة سرية من اليهود، وهو مجاز شائع لمعاداة السامية، ومع استمراره في الإدلاء بتعليقات معادية للسامية على الإنترنت وفي المقابلات التلفزيونية ، تم استبعاد المطرب البالغ من العمر 45 عامًا من قبل وكالة المواهب الخاصة به ، بينما قالت شركات الأزياء إنها لن تعمل معه بعد الآن.

وعلق في وقت لاحق بأنه خسر ملياري دولار في يوم واحد، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت مجلة رولينج ستون مزاعم بأن ويست قد استخدم ألعابًا إباحية وعقلية لخلق بيئة سامة بين موظفي أديداس الذين يعملون على أحذية ماركة خاصة به.

لكن أعلنت الشركة يوم الخميس إنها فتحت تحقيقا مستقلا في هذه المزاعم، عندما ترشح ويست للرئاسة في عام 2020 ، أعلن أن حملته بعد فوات الأوان للظهور في الاقتراع في ست ولايات على الأقل.

دونالد ترامب كيم كارداشيان كاني ويست

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