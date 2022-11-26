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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلة للبحرين من مستقرة إلى إيجابية

صدى البلد

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تعديل النظرة المستقبلة ‏للبحرين من مستقرة إلى إيجابية بفضل تحسن المسار المالي وتؤكد تقييمي‎ ‎‎"+B/B"‎‏.‏


وتقول الوكالة  إن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أنها تتوقع أن تواصل ‏الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية‎.


وبعد عام 2023، ترى الوكالة انه من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونا ‏بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية‎.


كما تتوقع أن احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ‏ستساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار.‏

مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي اسعار النفط الدولار النفط المالية

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