ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلة للبحرين من مستقرة إلى إيجابية

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تعديل النظرة المستقبلة ‏للبحرين من مستقرة إلى إيجابية بفضل تحسن المسار المالي وتؤكد تقييمي‎ ‎‎"+B/B"‎‏.‏



وتقول الوكالة إن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أنها تتوقع أن تواصل ‏الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية‎.



وبعد عام 2023، ترى الوكالة انه من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونا ‏بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية‎.

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كما تتوقع أن احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ‏ستساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار.‏