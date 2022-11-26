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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية: مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب بمناخ أكثر جذبًا للاستثمار

صدى البلد

أكد  الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه حان الوقت لتعميق الشراكات الاقتصادية العربية، وتحقيق التكامل بين الأشقاء العرب، بما يُمكننا جميعًا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على تجاوز التحديات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تبعات جائحة «كورونا» مع تداعيات الحرب بأوروبا بما تتضمنه من موجة تضخمية حادة رفعت أسعار السلع الأساسية والطاقة وتكلفة التمويل، حتى أصبح وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية للحصول على التمويل صعبًا ومكلفًا للغاية.

ولفت الوزير، فى لقائه مع رئيس بورصة «مسقط» العمانية، بحضور رامى الدكاني رئيس البورصة المصرية، إلى أن الروابط التاريخية المتينة بين الأشقاء العرب تدفعنا للعمل المشترك على تطويرها والارتقاء بها على كل المستويات بما فى ذلك الجانب الاقتصادى، خاصة فى ظل توفر الإرادة السياسية القوية والداعمة لذلك.

قال  إن مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب بمناخ أكثر جذبًا للاستثمار يرتكز على شبكة قوية للبنية التحتية قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية والتنموية، موضحًا أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة فى شتى القطاعات خاصة فى مشروعات «التحول الأخضر»؛ اتساقًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، التى حظى تنظيمها بإشادات دولية واسعة.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الخارجية، بما حققناه من مكتسبات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى منحنا مساحة مالية مكنتنا من اتخاذ إجراءات استباقية تعزز مساندة النشاط الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات العمانية فى مصر، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية القوية التى تجمعهما، موضحًا أننا مستعدون لزيادة سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في كل المجالات خاصة الجانب الاقتصادي.

من جانبه أكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أهمية الإجراءات المنفذة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي على مستوى السياسات المالية والنقدية.

وأشار إلي الانعكاس الإيجابي لهذه الإجراءات على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية لاسيما مؤشر «Egx30,EGX70.EGX100»، وارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لأكثر من ١,٦ مليار جنيه، موضحًا الأثر الإيجابي أيضًا على زيادة أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح الدكاني، أن زيادة رأس المال السوقي تخطت مستويات الـ ٨٤٠ مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي، لافتًا إلى أهمية سرعة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الوضع الإيجابي الحالي للسوق وقدرته على استيعاب الطروحات الجديدة. 

من جانبه أكد محمد محفوظ رئيس مجلس إدارة بورصة «مسقط»، أن المشروعات التنموية المصرية جاذبة للمستثمر العمانى، موضحًا أن تعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى وتبادل الخبرات مع مصر والعربى أيضًا بات أكثر إلحاحًا، فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول.

حضر اللقاء: مثلى صالح الشقصية عضو مجلس إدارة بورصة «مسقط»، وهيثم بن سالم السالمى الرئيس التنفيذى لبورصة «مسقط»، ونضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس إدارة بورصة «مسقط»، وشيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.

البورصة التبادل التجاري التعاون الاقتصادى الاستثمار الإقتصاد المصرى

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