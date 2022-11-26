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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق نشب بمنزل من طابق واحد في الشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من طابق واحد بمركز أبو حماد، دون وقوع خسائر بشرية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل، كائن بعزبة شندي، دائرة مركز أبو حماد، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بالشرقية، وتم الدفع بسيارة إطفاء.

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فيمما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده. 

وبالفحص، تبين نشوب الحريق فى منزل مكون من طابق واحد، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

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