هل المكسب المالي من الألعاب الإلكترونية حرام؟.. عالم بالأزهر يجيب.. فيديو

رد الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف ، على سؤال أحد المتصلين عن الألعاب الإلكترونية التي تكسب الأموال وهل هي حرام أم لا ، قائلا إن هذه الألعاب لا تصح جملة وتفصيلا ، مؤكدا أن دار الإفتاء تحرم هذا الأمر .

وأضاف الدكتور حازم جلال ، خلال لقائه لـ برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الفرق بين " آل محمد " و " أهل محمد " ، أن أهل البيت هم السيدة فاطمة والحسن والحسين وسيدنا علي ، وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس .

وتابع " جلال " ، أن حب أهل البيت مترتب عليه حب رسول الله وحب الله عز وجل لأن حبهم متصل ببعضهم .