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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل المكسب المالي من الألعاب الإلكترونية حرام؟.. عالم بالأزهر يجيب.. فيديو

الألعاب الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية

رد  الشيخ حازم جلال من علماء  الأزهر الشريف  ، على سؤال أحد المتصلين عن الألعاب الإلكترونية التي تكسب الأموال وهل هي حرام أم لا ، قائلا إن هذه الألعاب لا تصح جملة وتفصيلا ، مؤكدا أن دار الإفتاء تحرم هذا الأمر .

وأضاف الدكتور حازم جلال ، خلال لقائه لـ برنامج " دنيا ودين " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الفرق بين " آل محمد " و " أهل محمد " ، أن أهل البيت هم السيدة فاطمة والحسن والحسين وسيدنا علي ، وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس .

وتابع " جلال " ، أن حب أهل البيت مترتب عليه حب رسول الله وحب الله عز وجل لأن حبهم متصل ببعضهم . 

الإلعاب الإلكترونية برنامج دنيا ودين الشيخ حازم جلال توك شو دنيا ودين

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