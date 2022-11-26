54 بورتريه ولوحة.. شاهد| طلاب فنون جميلة يزينون مبنى "التعليم العالي" بالعاصمة الإدارية

أحري الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، جولة تفقدية لأعمال فنية رائعة قدمها طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لتجميل مبنى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك برفقة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بالأعمال الفنية الرائعة التي قدمها الطلاب، مشيدًا بجهودهم وإبداعاتهم وأثنى على أداء المشاركين بمجموعة من الأعمال الفنية المتميزة، التي تسهم في دعم الحركة الفنية فى مصر، تؤكد مدى الحس الجمالي والفني لدى طلاب جامعه حلوان، كما أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجهود كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية بالجامعات في المشاركة بمبادرة "حياة كريمة"؛ لتجميل الميادين والمباني بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إلى أن جهود طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان في تجميل مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يأتي لدعم نهضة الحركة الفنية وظهور المباني والمنشآت في أبهى صورة بما يعبر عن مصر وتاريخها الفني العريق، هذا إلى جانب أن تلك الأعمال تبرز المواهب والمهارات الواعدة، وتعمل على ثقلها والتوجيه السليم لها، من خلال متابعة الأساتذة المتخصصين للطلاب.

وتحدث الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، قائلا أن مشاركة الجامعة في تجميل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية يأتى في إطار دور الكلية والجامعة المجتمعي لنشر الإبداع الفني في كافة المنشآت، ورفع الثقافة البصرية والحسية والروح القومية في المجتمع، فضلا عن الحرص على ظهور المباني والمنشآت القومية المصرية في أفضل صورة وأجمل مظهر حضارى.

وأكدت الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تجميل مبنى الوزارة بأعمال من صور كل الوزراء السابقين وهم حوالي ٣٠ بورتريه رسمهم مينا ميلاد المعيد بالكلية، وتم تزيين أهم مكاتب وطرقات الوزارة بمجموعة من الأعمال الفنية لطلاب كلية الفنون الجميلة، كذلك القاعات الملحقة بالمكاتب وتم الإشراف على جميع الأعمال الفنية الموجودة بالوزارة والقاعات الملحقة والطرقات، كذلك قام طلاب قسم التصوير شعبة التصوير الجداري الفرقة الثالثة بالكلية بتقديم لوحات فى إطار مشروع مادة التصميمات، وعددهم ٢٤ لوحة تم تصميمها وتنفيذها في حوالي ثلاثين يومًا، مستخدمين تقنية الفوسفياء باستخدام الزجاج والبلاطات الزجاجية على الخشب بمقاس ٤٠×٤٠ سم، وتم تنفيذ هذه اللوحات تحت إشراف الدكتورة نهاد عبد المنعم رئيس قسم التصوير، أسراء ياسر أستاذ مادة التصميمات، عمرو نبيل أستاذ مادة التصميمات، ومن الهيئة المعاونة نهى ثروت، وشاهندة تعلب.

هذا ورافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة حلوان خلال تفقدهما الأعمال الفنية، أشرف العزازي رئيس قطاع البعثات بالوزارة، السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

وفي ختام الجولة، أهدى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور عمرو سامي عميد الكلية مجلد "كلية الفنون الجميلة بالقاهرة.. مائة عام من الإبداع" لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

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