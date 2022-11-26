لاعبو منتخب السعودية يدعمون ياسر الشهراني قبل مواجهة بولندا في كأس العالم

دعم لاعبو منتخب السعودية، زميلهم ياسر الشهراني، الذي تعرض لإصابة قوية خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك قبل مباراتهم أمام بولندا الجارية الآن.

وتُشير النتيجة لتأخر منتخب السعودية أمام بولندا بهدف نظيف سجله زيلينسكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقبل انطلاق المباراة، اصطف لاعبو منتخب السعودية، حاملين قميص زميلهم ياسر الشهراني دعمًا له عقب تعرضه لإصابة قوية في مباراة “ الأخضر” الماضية أمام الأرجنتين بكأس العالم 2022.

وأصيب ياسر الشهراني عقب اصطدامه بحارس مرمى السعودية محمد العويس، خلال مباراة منتخبهم أمام الأرجنتين بكأس العالم 2022.

وخضع ياسر الشهراني لعملية جراحية ناجحة في غدة البنكرياس، وسيخضع لعملية جراحية أخرى في مجحر العين.