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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حادث مروع.. تفاصيل جديدة في مصرع إعلامى عربي شهير وصديقه بالعراق

الاعلامى العربى أحمد
الاعلامى العربى أحمد الحسن

لقى الإعلامى العربى أحمد الحسن مصرعه بعد تعرضه لحادث سير مروع وهو الأمر الذى آثار حالة من الجدل الواسع فور إعلان الخبر. 

وكشف مصدر إعلامى عراقى لإحدى وسائل الاعلام العراقية أن الإعلامي أحمد الحسن وصديقه مصطفى تعرض لحادث اصطدم سيارتين بالقرب من جسر القادسية المتواجدة في المنطقة الخضراء بمدينة بغداد، وتم نقلهما إلى المسشفى ولكن لم يتمكن الطاقم الطبى من إنقاذ حياتهما لأنهما كانا فى حالة متأخرة. 

ويعد الإعلامى الراحل أحمد الحسن من مواليد الثمانينات حيث يبلغ من العمر 38 عاما، وكان واحدا من أبرز الوجوه التي قدم الكثير من البرامج التي حققت أصداء نجاح واسعة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

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وقدم أحمد الحسن عدد من البرامج الناجحة ولعل من ابرزها بيت بلا أبواب وبدلة شريف ولعبة القدر وجرح الزمن". 

وكان أخر برنامج قدم أحمد الحسن بعنوان “احلام ” عبر قنوات عديدة عربية. 

وزاد البحث عن الإعلامى أحمد الحسن بعد إعلان مصرعه حيث حرص عدد من الاعلاميين والصحفيين على مواساة المقربين له ونعيه.  

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