أخبار الفن.. قبلة حسين فهمي لـ شمس تثير الجدل.. ظهور غير متوقع لـ شيرين.. وتهديد من والد حسام حبيب

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

على أنغام "الغزالة رايقة".. ظهور غير متوقع لشيرين عبدالوهاب وابنتها| شاهد

نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو مع والدتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك، وهما يغنيان على أنغام أغنية الغزالة رايقة للمطرب الطفل محمد أسامة.

ويأتى هذه الفيديو كأحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان حسام حبيب.

وتظهر شيرين عبد الوهاب فى الفيديو بحالة نفسية جيدة حيث ترقص مع ابنتها خلال الفيديو وتقبلها.

تهديد صريح من والد حسام حبيب بعد تداول تسجيل مسرب منسوب له.. تفاصيل

نشر حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوجه فيه تحذير شديد اللهجة بسبب انتشار تسجيل مسرب منسوب اليه يهاجم فيه ابنه وزوجته شيرين عبد الوهاب.

وقال حسين حبيب والد حسام حبيب : “احذر كل المواقع علي السوشيال مبديا والصحافة وكل من ينشر علي لساني تصريحات أو أخبار عني بدون اذن كتابي مني سا اقدم بلاغ في النيابه عنه وساقاضيه بتعويضات لاقبل لهم بها”.

بعد مفاجأة خالد يوسف .. قبلة حسين فهمى لـ شمس تثير الجدل

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورا جديدة لها من ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي ظهرت فيها مع المخرج خالد يوسف والذى تتعاون معه في مسلسل “سره باتع”.

وأثارت شمس الكويتية حالة من الجدل بسبب صورة مع الفنان حسين فهمى ويقوم بتقبيلها وهو الأمر الذى أثار حفيظة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وجاء التعليقات التى تلقتها شمس الكويتية عبارة عن تساؤلات حيث وجه متابع تساؤلا “حسين فهمي ما يشبع بوس ؟”، وقال آخر : “حسين فهمي منورين” لترد شمس على التعليقات بإيموشن ضاحك.

وفاة عم الإعلامي عمرو الليثي

نشر الإعلامي عمرو الليثي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة عمه المنتج وجيه الليثى.

وعلق عمرو الليثى : “انتقل الي رحمة الله تعالى عمي المنتج وجيه الليثي و ستقام صلاة الجنازه عقب صلاه العصر من مسجد مصطفي محمود والعزاء غدا في الحامدية الشاذلية”.

بعد ملامح هيفاء وهبى .. حقيقة الصور الصادمة لـ أصالة

اأثارت الصورة التى تم تسريبها للفنانة أصالة قبل حفلها أمس ضمن فعاليات موسم الرياض حالة من الجدل الواسع حيث ظهرت بملامح صادمة لجمهورها وهو الأمر الذى أعاد للأذهان ما تعرضت له الفنانة هيفاء وهبى.

وجاءت صور الفنانة أصالة فى المؤتمر الصحفى الذى اقيم قبل ساعات قليلة من حفلها والتى ظهرت فيه بملامح صادمة لجمهورها بمثابة دليل على صحة ما قالته الفنانة هيفاء وهبى أنها تعرضت الى إضاءة غير جيدة مما تسبب فى ظهورها بملامح مختلفة.