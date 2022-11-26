بالأسماء.. المكتب التنفيذي لـ اتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ عن فوز 7 طلاب وطالبة في انتخابات مجلس اتحاد طلاب المدارس الإعدادية خلال الانتخابات التي أجراها ونظمها توجيه عام التربية الاجتماعية، في ختام معسكر استمر ثلاثة أيام بمقر مدارس النور للمكفوفين بكفر الشيخ.

جاء ذلك بإشراف وحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الرائد العام لاتحاد طلاب محافظة كفر الشيخ، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، وحمود يونس، المسئول عن الاتحادات الطلابية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، وأعضاء هيئة الإشراف من العاملين بالتربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، تفعيلاً للقرار الوزاري المنظم للاتحادات الطلابية والريادة في ضوء الموضوع المحوري لهذا العام تحت عنوان: الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة.



وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز الطالب محمود أحمد المهدي، بإدارة بيلا، بمركز أمين الاتحاد، والطالبة إيمان محمد سحلول، بإدارة سيدي سالم، بمركز الأمين المساعد، والطالب عبد الله عبد الونيس محمد، بإدارة الرياض، بمركز مقرر اللجنة الدينية والثقافية، والطالب إبراهيم رضا إبراهيم، بإدارة الحامول، بمركز مقرر اللجنة الاجتماعية، والطالب أحمد سعد كامل، بإدارة سيدي سالم، بمركز مقرر اللجنة العلمي، والطالب محمد لطفي أبو الحسن، إدارة غرب كفر الشيخ، بمركز مقرر اللجنة الرياضية والكشفية، والطالب مصطفى أشرف أبو حليمة، بإدارة فوة، بمركز مقرر اللجنة الفنية.



وعقب انتهاء الانتخابات شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حفل تنصيب الطلاب أعضاء المكتبين التنفيذيين للمرحلتين الثانوية والإعدادية، وسبق وأن أجريت انتخابات المرحلة الثانوية الأسبوع الماضي، مشيداً بجودة الأداء الفعال لتوجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، مثنياً على الشفافية والديمقراطية والنزاهة التي تمت بها العملية الانتخابية.



ودار حوار مطول بين محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والطلاب عن الدور المطلوب منهم القيام به خلال العام الدراسي، كما ناقش الطلاب في العديد من المشروعات القومية، وما نظمته المدارس من فعاليات أثناء انعقاد مؤتمر المناخ، وما يجب عليهم القيام به تجاه التغيرات المناخية، مؤكداً أنه استمع إلى آمال وطموحات الطلاب، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.