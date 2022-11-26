سحب الكارنيهات | أول قرارات فرج عامر في سموحة بعد فوزه برئاسة النادي

وصل المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس نادي سموحة لمقر النادي صباح اليوم بعد فوزه بالانتخابات مساء أمس.

وأصدر فرج عامر فور وصوله أول قراراته حيث أعطي تعليماته للواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي بإلغاء جميع العضويات الشرفية التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية وسحب كافة الكارنيهات.

وفيما يخص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة طارق العشري أكد فرج عامر أنه يقدم كافة الدعم والمساندة للجهاز الفني واللاعبين.

وأشار فرج عامر إلي عقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين للتعرف على كافة المشاكل واتخاذ القرارات اللازمة لانهاء تلك الأزمات.



خارج الأسوار .. كواليس انتخابات سموحة قبل فوز فرج عامر برئاسة النادي

أسفرت نتيجة انتخابات نادى سموحة التي أجريت اليوم عن انتخاب محمد فرج عامر رئيسا للنادى بإختيار الجمعية العمومية عقب الحصول على ما يقرب من 9 الاف صوت بينما حصل وليد عرفات على ما يقرب من 6 الاف صوت.



وشهدت انتخابات نادي سموحة اقبالا متزايدا من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب التصويت علي ٦ مرشحين على مقعد الرئيس الذي بدأ في التاسعة صباحا، تحت إشراف قضائي، وموظفي مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية.



أشرف على الانتخابات مستشارين من هيئة قضايا الدولة في ١٠٠ لجنة داخل النادي، فضلا عن التأمين الكامل من قبل مديرية أمن الاسكندرية خارج أسوار النادي.

وأظهر موظفي الشباب والرياضة الذين توافدوا على النادي قبل فتح باب التصويت التزاما كبيرا في اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتنظيمية وحسن التعامل مع اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت لضمان حسن سير عملية الانتخابات في سهولة ويسر.

وأوضحت دكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات يبلغ حوالي 103 ألف و863 ناخب وتم تخصيص 100 لجنة للإدلاء بالأصوات وسط إشراف قضائي كامل،وتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية.