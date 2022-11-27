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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لازم نفتح البيت.. حكاية فنانة مصرية شهيرة تعمل سائق أوبر

أحد مشاهد الفنانة
أحد مشاهد الفنانة نجلاء يونس

أثارت فنانة مصرية، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اتجاها للعمل كسائقة “أوبر”، بناء على نصيحة إحدى صديقاتها.. فما القصة؟

كشفت الفنانة نجلاء يونس، تفاصيل عملها كسائقة “أوبر” خلال استضافتها في برنامج “الستات”، الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، مشيرة إلى أنها اتجهت إلى هذا العمل بسبب قلة الأدوار المعروضة عليها.

فنانة مصرية تعمل سائقة أوبر

وأوضحت نجلاء يونس خلال حديثها التلفزيوني، أنها تعمل سائقة أوبر منذ فترة، مردفة: “كل فين وفين لما بعمل مسلسل، ولازم نفتح البيت”.

ووفقا لتصريحات الفنانة، فإنها تتنكر أثناء عملها في أوبر حتى لا يتعرف عليها أحد، مؤكدا أنها اتجهت لهذا العمل بالأخص بناء على اقتراح من أعز صديقاتها، والتي كانت شجاعة ومغامرة، على حد تعبيرها.

نجلاء يونس

“كل الناس بتسألني مفيش حد بيضايقك، وهل العمل ده خطر، وإجابتي النموذجية إن الخطر ممكن يصيبك في البيت، لازم تأخذ بالأسباب وتحترس”.. كانت هذه إجابة نجلاء يونس على المواقف التي تتعرض لها خلال عملها.

وتحدثت نجلاء عن سيارتها، قائلة: “عندي عربيتي، دي بنوتي، ومسمياها زيزي، وليا أصدقاء اللي بيجي معايا عند بتاع العفشة، وربنا موقف لي ولاد الحلال”.

نجلاء يونس

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من هي نجلاء يونس؟

نجلاء يونس فنانة مصرية من مواليد 18 سبتمبر 1980، حاصلة على ليسانس آداب قسم علوم المسرح، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل "مباراة زوجية" عام 2006، مسرحية "لحظات حرجة" عام 2007.

كما شاركت مع المخرج دواد عبد السيد في فيلم "قدرات غير عادية"، ومع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "بالحجم العائلي" عام 2018، فضلا عن مشاركتها الأخيرة في مسلسل “ليه لأ 2” الذي عرض مؤخرا عبر منصة شاهد vip بدور الموظفة سحر. 

نجلاء يونس من مسلسل ليه لأ

حصلت نجلاء يونس على جائزة أحسن ممثل دور ثاني بالمهرجان القومي للسينما عام 2014، وتنتظر عرض فيلم "أما عن حالة الطقس" الذي جسدت فيه شخصية "هدى"، كما تنتظر عرض فيلم "المقابلة" الذي عرض ضمن مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان القاهرة السينمائي 2022، للمخرجة هند متولي.

أما عن حياتها الاجتماعية، فقد كانت متزوجة لمدة سنتين وانفصلت بدون أولاد بسبب عدم توافق الطباع، وفقا لتصريحاتها الأخيرة.

نجلاء يونس
نجلاء يونس فنانة تعمل أوبر سائق أوبر الفنانة نجلاء يونس من هي نجلاء يونس

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