أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو كريستيانو رونالدو يثير الجدل في مباراة غانا

أثار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ولاعب مانشستر يونايتد السابق، الجدل خلال كأس العالم قطر 2022 وبالتحديد خلال مباراة البرتغال وغانا الأخيرة في دور المجموعات.. فماذا فعل؟

تم تداول فيديو مثير للجدل، ظهر فيه كريستيانو رونالدو وهو يخرج شيئا من ملابسه الداخلية ومن ثم يضعه في فمه، وذلك خلال مباراة البرتغال وغانا، الخميس الماضي، الأمر الذي جعل الكثير يتسائلون عما فعله النجم البرتغالي.

واقعة رونالدو المثيرة للجدل

جاءت واقعة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 36 من عمر المباراة، حيث رصدت إحدى الكاميرات الموجودة خارج الملعب، النجم البرتغالي وهو يختلس الأنظار ثم يضع يده في سرواله الداخلي ليخرج شيئا -لم يظهر خلال الفيديو- ويتناوله بسرعة ثم يمضي راكضا داخل الملعب.

أثار مقطع الفيديو الخاص بالواقعة عقب نشره وتداوله، فضول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الحركة التي قام بها النجم البرتغالي، وما هو الشيء الذي أخرجه من ملابسه الداخلية ليأكله.

بدورها قالت الصحافة البرتغالية، إن رونالدو كان على ما يبدو يتناول مكملا صغيرا للطاقة، على حد تعبيرها، وفقا لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية.

مباراة البرتغال وغانا

وحقق المنتخب البرتغالي فوزا صعبا على نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، الخميس الماضي، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن دور مجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تحصل عليها، ليدخل رونالدو التاريخ، حيث بات أول لاعب يسجل في خمس كؤوس عالم متتالية.

ترتيب المجموعة الثامنة

وتقع البرتغال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تضم كلا من أوروجواي، كوريا الجنوبية، وغانا، حيث تحتل البرتغال صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، يليها الأوروجواي وكوريا الجنوبية برصيد نقطة لكل منتخب، وأخيرا غانا دون نقاط.

مباراة البرتغال القادمة

ويلتقي منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، نظيره أوروجواي، الاثنين المقبل 26 نوفمبر، في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يسعى البرتغال إلى حسم التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

ويحتاج منتخب البرتغال إلى الفوز على منتخب أوروجواي، ليصل للنقطة السادسة ويكون أول الصاعدين من المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم قطر 2022.