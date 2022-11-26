عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو كريستيانو رونالدو يثير الجدل في مباراة غانا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - Legion-Media

أثار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ولاعب مانشستر يونايتد السابق، الجدل خلال كأس العالم قطر 2022 وبالتحديد خلال مباراة البرتغال وغانا الأخيرة في دور المجموعات.. فماذا فعل؟  

تم تداول فيديو مثير للجدل، ظهر فيه كريستيانو رونالدو وهو يخرج شيئا من ملابسه الداخلية ومن ثم يضعه في فمه، وذلك خلال مباراة البرتغال وغانا، الخميس الماضي، الأمر الذي جعل الكثير يتسائلون عما فعله النجم البرتغالي.

واقعة رونالدو المثيرة للجدل

جاءت واقعة  كريستيانو رونالدو في الدقيقة 36 من عمر المباراة، حيث رصدت إحدى الكاميرات الموجودة خارج الملعب، النجم البرتغالي وهو يختلس الأنظار ثم يضع يده في سرواله الداخلي ليخرج شيئا -لم يظهر خلال الفيديو- ويتناوله بسرعة ثم يمضي راكضا داخل الملعب.

أثار مقطع الفيديو الخاص بالواقعة عقب نشره وتداوله، فضول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الحركة التي قام بها النجم البرتغالي، وما هو الشيء الذي أخرجه من ملابسه الداخلية ليأكله.

بدورها قالت الصحافة البرتغالية، إن رونالدو كان على ما يبدو يتناول مكملا صغيرا للطاقة، على حد تعبيرها، وفقا لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية.

مباراة البرتغال وغانا

وحقق المنتخب البرتغالي فوزا صعبا على نظيره الغاني بنتيجة (3-2)، الخميس الماضي، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن دور مجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 65 من ركلة جزاء تحصل عليها، ليدخل رونالدو التاريخ، حيث بات أول لاعب يسجل في خمس كؤوس عالم متتالية.

ترتيب المجموعة الثامنة

وتقع البرتغال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تضم كلا من أوروجواي، كوريا الجنوبية، وغانا، حيث تحتل البرتغال صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، يليها الأوروجواي وكوريا الجنوبية برصيد نقطة لكل منتخب، وأخيرا غانا دون نقاط.

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

بالتردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لإذاعة مباريات كأس العالم 2022 مجانا

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

مباراة البرتغال القادمة

ويلتقي منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، نظيره أوروجواي، الاثنين المقبل 26 نوفمبر، في الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يسعى البرتغال إلى حسم التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

ويحتاج منتخب البرتغال إلى الفوز على منتخب أوروجواي، ليصل للنقطة السادسة ويكون أول الصاعدين من المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم قطر 2022.

كريستيانو رونالدو فيديو كريستيانو رونالدو واقعة كريستيانو رونالدو كأس العالم 2022 مباراة البرتغال وغانا ترتيب البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

حبس طليق الفنانة منة عرفة شهرين بتهمة الإساءة لنقيب الممثلين

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

ترشيحاتنا

تهرب ضريبى.. الداخلية تعيد 5 ملايين جنية لخزينة الدولة

مبابي يقود تشكيل منتخب فرنسا أمام الدنمارك في كأس العالم 2022

بعد إخلاء سبيلها.. الجمارك تصدر بيانا نادرا بمضبوطات منة شلبي.. شاهد

خلال أسبوع.. الداخلية تضبط قضايا سرقة كهرباء بقيمة 64 مليون جنيه

أذكار وتحصينات نبوية.. فرصة عظيمة اغتنمها لتؤمن حياتك في الدنيا والآخرة

الإحصاء: 42.2% ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء العام الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفوائد الصحية لـ الفستق؟ هتاكله كل يوم

سوسن بدر: شادي عبد السلام اختار لي اسمي قبل تقديم دور نفرتيتي

سوسن بدر: لا أحب لقب نجمة.. ولا أصلح لشخصية نفرتيتي

عقب التنمر عليها..10 صور لـ أصالة قبل وبعد التجميل

فيديو

سوسن بدر: ربنا مدانيش أي موهبة غير التمثيل وهذا سبب رفض والدي لدخول الفن

خالد جلال يطلب يد سوسن بدر لتقديم عمل على خشبة المسرح القومي

سوسن بدر : ميدو عادل ابني البكري ووجودي وسط الشباب سبب استمراري

منة شلبي وأنغام الأبرز.. تسونامي الأزمات يضرب نجوم الفن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ