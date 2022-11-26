يواجه ريال مدريد.. كريستيانو رونالدو يقترب من الدوري البرازيلي

كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية مواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، لفريقه الأسبق ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية 2023.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية نقلاً عن تقارير برازيلية، أن فلامنجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس، قدم عرض قوي لـ رونالدو من أجل الحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليس فلامنجو فقط الذي يهتم بضم رونالدو من الأندية البرازيلية، بل هناك أيضاً كورنثيانز الذي يرغب في الحصول على خدماته.

رونالدو يفسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد

وكان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فسخ تعاقده مع رونالدو بالتراضي نتيجة التصريحات المثيرة الذي أطلقها اللاعب البرتغالي ضد ناديه.