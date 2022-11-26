إستمرار فعاليات حملة " اقرأ لمستقبل أفضل " بمدارس البحيرة

قامت مكتبة مصر العامة بدمنهور صباح اليوم السبت، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وبرفقه أتوبيس المكتبة المتنقلة ، بزيارة مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بدمنهور.

إيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب .

واستمرارا لفعاليات حملة " اقرأ . فكر . لمستقبل أفضل " والتى تطلقها مكتبة مصر العامة بدمنهور للعام التاسع على التوالي بهدف تأصيل عادة القراءة في نفوس الأطفال والنشء والوصول بالخدمات والأنشطة المختلفة لطلبة المدارس بكافة مراكز وقرى المحافظة .

إستفاد من أنشطة الحملة عدد 120 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية بواقع عدد 12 ورشة عمل مختلفة.



حيث تم تقسيم الأطفال الى 12 مجموعة تضمنت :

* ورش عمل اسورة.

* ورش عمل اورجامي.

* ورش عمل أشغال بالفوم.

* ورش عمل برواز بخافض اللسان.

من الجدير بالذكر أنه سيتم اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي 2022 /2023، كما تستمر جولات أتوبيس المكتبة المتنقلة بقرى حياة كريمة حتى يوم 29 نوفمبر الجاري.