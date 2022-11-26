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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إستمرار فعاليات حملة " اقرأ لمستقبل أفضل " بمدارس البحيرة

إستمرار فعاليات حملة
إستمرار فعاليات حملة " اقرأ . فكر . لمستقبل أفضل " بمدارس ا

 قامت مكتبة مصر العامة بدمنهور صباح اليوم السبت، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وبرفقه أتوبيس المكتبة المتنقلة ، بزيارة مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بدمنهور.

 إيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب .

واستمرارا لفعاليات حملة "  اقرأ . فكر . لمستقبل أفضل " والتى تطلقها مكتبة مصر العامة بدمنهور للعام التاسع على التوالي بهدف تأصيل عادة القراءة في نفوس الأطفال والنشء  والوصول بالخدمات والأنشطة المختلفة لطلبة المدارس بكافة مراكز وقرى المحافظة .

  إستفاد من أنشطة الحملة عدد 120 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية  بواقع عدد 12 ورشة عمل مختلفة. 

الكشف على 250 مواطنا وعلاج 1000 رأس ماشية خلال قافلة شاملة بالبحيرة

ضبط 100طن أرز شعير داخل مخزن بأبو المطامير لحجبها عن التداول بالأسواق


حيث تم تقسيم الأطفال الى 12 مجموعة تضمنت :
*  ورش عمل اسورة.
* ورش عمل اورجامي.
* ورش عمل أشغال بالفوم.
* ورش عمل برواز بخافض اللسان.

من الجدير بالذكر أنه سيتم اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي 2022 /2023، كما تستمر جولات أتوبيس  المكتبة المتنقلة بقرى حياة كريمة حتى يوم 29 نوفمبر الجاري.

البحيرة محافظة البحيرة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالبحيرة المواهب الفنية يوم في حب مصر قرى حياة كريمة

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