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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للنشر الساعة 6ص/ سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر   استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-11-2022؛ دون أي تغيير علي مستوي الأعيرة المختلفة  في محلات الصاغة المختلفة.

وزادت أسعار الذهب في أسبوع بقيمة وصلت إلى 145 جنيها في محلات الصاغة.

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 25-11-2022

أقل سعر جرام الذهب اليوم السبت .. تعرف عليه


بلغ سعر عيار 21 نحو 1433 جنيها للشراء و 1443 جنيها للبيع.


ووصل سعر عيار 18 إلي 1228 جنيها للشراء و 1237 جنيها للبيع  .


بينما سجل سعر عيار 24 حوالي 1638 جنيها للشراء و 1649 جنيها للبيع.


ووصل سعر عيار 14 حوالي 955 جنيها للشراء و 962 جنيها للبيع .


وسجل سعر كليو الذهب 1.64 مليون جنيه للشراء و 1.65 مليون جنيه للبيع


بينما بلغ سعر أوقية الذهب حوالي 50.933 جنيه للشراء و 51.3 ألف جنيه للبيع.


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 11.5 ألف جنيه للشراء و 11.544 جنيه للبيع


تحديد سعر الذهب
 

وفقا لتقارير اقتصادية فإن  تحديد سعر المعدن الأصفر يتم من خلال 3 آليات أبرزها علاقته بسعر الصرف الأجنبي وتسعيرة البورصة وقوي العرض والطلب، بالتوازي مع ارتفاعه في الأسبوع الجاري علي الصعيد المحلي نظرا لزيادة الطلب علي المعدن الأصفر منذ تعويم العملة الأجنبية ورفع أسعار الفائدة.

 ويلجأ  المستهلكون لإدخار المعدن الأصفر بصفته مصدر للثروة في الذهب باعتباره المخزن الرئيسي للثروة وملاذا آمنا لها، موضحين أن كلما زادت المخاطر الاقتصادية علي الصعيد العالمي، يلجأ المستهلكون  للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، فبالرغم إن  الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

سعر الذهب اليوم مال واعمال سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم Finance Real Estete

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