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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 25-11-2022

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر اليوم

ارتفع سعر الذهب فى مصر بقيمة تتراوح ما بين 175 إلى 200 جنيه فى الجرام الواحد وذلك على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم السبت 26 نوفمبر  2022  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.


سعر الذهب 

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب   اليوم السبت نحو 1640جنيها  مقارنة 1440 مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 200 جنيه.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 1503 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم السبت  نحو 1435 جنيها مقارنة ب 1260 جنيها مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 175 جنيها فى الجرام .

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الذهب يواصل الارتفاع الجنوني .. وعيار 21 يسجل 1430 جنيهًا

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الحق بيع واكسب.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1041جنيها .

 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو957 جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم السبت نحو 820  جنيها.

سعر جرام الذهب فى مصر 

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم السبت مسجلا 11.480 جنيها مقارنة 11.440 جنيها بختام تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 40 جنيها   .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 1.6مليون جنيه

سعر  الذهب عالميا 

وسجل الذهب عالميا نحو 1756دولار للأوقية عند سعر إغلاق البورصة العالمية أمس الجمعة.

أختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سعر الذهب كيلو الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب

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