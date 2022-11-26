لاعبو الزمالك يحتفلون بالفوز على المصري البورسعيدي في بطولة كأس مصر

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفوز على المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لكأس مصر ليتأهل الأبيض لنصف النهائي.

وحرص لاعبو الزمالك على تهنئة سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق على تسجيله لهدف الفوز في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وينتظر الزمالك الفائز من بيراميدز والبنك الأهلي لملاقاته في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وغاب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن لقاء المصري في كأس مصر بسبب سفره إلى بلاده لحضور جنازة نجل زوجته الذي توفي في الأيام الماضية.