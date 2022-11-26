طارق رضوان: بيان البرلمان الأوروبي اختزل حقوق الإنسان في ملفات شخصية واغفلوا الإنجازات

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على بيان مجلس النواب الذي صدر ردا على البرلمان الأوروبي، قائلا: “بيان البرلمان الأوروبي تضمن مغالطات كثيرة في وقائع ومطالبات بالتدخل في سلطات الدولة”.

وأضاف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “البرلمان الأوروبي اختزل حقوق الإنسان في ملفات شخصية وليست ملفات تمس المواطن المصري بشكل عام واغفلوا حجم الإنجازات التي تمت في مصر”.

وأشار “لا يمكن أن تقبل الدولة المصرية أو أي دولة تدخل أو إملاء أو محاولة تصدير قوالب مصدرة من الغرب لكي يطبقونها على الداخل ولا يمكن أن يحددوا حقوق الإنسان في إطار مختزل في التشكيك في أحكام قضائية صادرة بحق مواطنين اقترفوا جرما معينا”.

وأوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: “الغرب يغضون البصر عن إنجازات كثيرة حدثت أولها إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها الأربعة والتي تضمن في إطارها الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية في المجتمع”.

