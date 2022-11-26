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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماة الوطن ردا على البرلمان الأوروبى: مصر لا تتعامل بمنطق المدافع عن نفسها

صدى البلد

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب  حماة الوطن، أن رد البرلمان المصري على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان وصل بقوة، معقبا:" سيتم الرد أيضا على المستوى العالمى". 

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أن حزب حماة الوطن، أعلن رفضه التام لما تناوله بيان البرلمان الأوروبى. 

وأوضح المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن ما يرصد تجاه الدولة المصرية ليس كما سبق، والدولة الآن ليست كما سبق و لديها الكثير من التعقل والفهم لأمور كان من الممكن أن تمر من قبل مرور الكرام.

 قمة المناخ

وأكد عمرو سليمان، أن مصر دولة لها شخصيتها وحينما تحتضن قمة المناخ وكثيرا من الأحداث العالمية، إذا هى دولة لا تتعامل بصدد المدافع عن نفسها طوال الوقت بل بالعكس تقر حقائق.

وتابع، أن ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في سبتمبر 2021 والتي تكفل الكثير من الحقوق كان يتم التداخل منها والنخر في جسد الدولة المصرية من قبل، ولكن الآن نحن دولة قادرة على الرد بشكل قوي وقاطع مستندا على الحقائق. 

البرلمان حقوق الإنسان الرئيس البرلمان الأوروبي الدولة المصرية

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