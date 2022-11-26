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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

منشطات تشوّه جسد لاعب كمال أجسام إيرلنديًا .. وتحذير علني | شاهد

لاعب كمال الأجسام
لاعب كمال الأجسام الإيرلندي

ظهر  لاعب كمال أجسام ومدرب لياقة بدنية عبر فضاء مواقع التواصل الإجتماعي،  في حالة مريبة للغاية  بعد تعرضه  لنوبة من حب الشباب الوحشي الذي تفشى  في جميع أنحاء ظهره، حيث يشارك الآن  قصته المقلقة بالسوشيال ميديا.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"،  عانى لاعب كمال الإجسام ، ديف هارتري ، 24 عامًا الذي يعيش بووترفورد ، إيرلندا ، ترك من  ألم  موجع  بسبب  الأعراض الجانبية  الوحشية الناجمة عن تناوله  للمنشطات.

لاعب كمال الاجسام

منشطات وندم

وأوضح لاعب كمال الأجسام عبر حسابه الشخصي بتطبيق التيك توك كيف  عانى  صدره وذراعيه وظهره الآن من ندبات جدرة عميقة.


وتظهر بعض الصور التي نشارها لاعب كمال الاجسام عبر حساباته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي،  جسده المغطى بحب الشباب الشديد الذي اجتاح اغلب  اطراف جسده، حيث اعلن لاعب كمال الأجسام بأنه بحاجة ماسة إلى مساعدة طبية للتخلص من الاعراض التي يتعرض لها من حب الشباب إثر تناوله المنشطات.

لاعب كمال الاجسام

و قال لاعب كمال الأجسام : "عندما  أصبت بحب الشباب هذه المرة  كان الأمر الأسوأ كان لدي الكثير من القروح المفتوحة على ظهري واضطررت للبقاء في المنزل لمدة تسعة أشهر حتى تلتئم".

أسباب اصابته العنيفة 

واضاف "عندما كان عمري 20 عامًا ، بدأت التدريب مع لاعب كمال أجسام واستمتعت حقًا بالتدريب معه ، لذلك قررت أن أسلك طريق كمال الأجسام أيضًا." 

وأوضح لاعب كمال الاجسام، ان في ذلك الوقت ، بدأ ديف في استخدام المنشطات لمحاولة إحراز التقدم الذي يريده في صالة الألعاب الرياضية ومتابعة تطلعاته في أن يصبح لاعب كمال أجسام.

لاعب كمال الاجسام


لكن بعد ما تعرض له من إصابة شديدة من حب الشباب العنيف، بات ينبه الناس حول خطورة تناول المنشطات واضرارها المميتة.

منشطات لاعب كمال أجسام

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