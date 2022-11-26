فايز فرحات: البرلمان الأوروبي ليس مؤسسة أممية وما فعله تدخل بالشئون الداخلية

أكد محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن البرلمان الأوروبي ليس مؤسسة أممية وما فعله تدخل في الشئون الداخلية٫ معقبا: "البرلمان الأوروبى ليس منظمة أممية، وبالتالي هو يتدخل في الشئون الداخلية لمصر“.

وأضاف محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال مداخلة ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “العلاقات بين مصر وجميع الدول الأوروبية قوية وشديدة التميز٫ وهناك خلاف متعلق بمفهوم حقوق الإنسان والاعتماد على مصادر محددة وتقارير بعض المؤسسات مشوهة ولا تعبر عن الحقيقة”.

وأشار محمد فايز فرحات : "مصر حددت مفهوم شامل لحقوق الإنسان، ولا يقتصر على حقوق سياسية فقط، ولكن حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية”.



وأوضح فرحات : “هذه المؤسسات تختزل حقوق الإنسان في قضية شخص واحد، وهو تعامل شديد الخطورة، ويعد تسيسا للقضايا”.

