نائب: رسالة السيسي لـ بايدن أبلغ رد على بيان البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان

علق النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على بيان البرلمان الأوروبي، قائلا: “لا يوجد بالعالم دستور يحفظ حقوق الحريات مثل مصر”.



وأضاف النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال مداخلة ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “أبلغ رد على بيان البرلمان الأوروبى هي رسالة الرئيس السيسي عندما استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة المناخ بشرم الشيخ وأعطى رسالة جامعة شاملة وهي عندما قال ليه لدينا في مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وحوار وطني ولجنة عفو رئاسي ، وهو رد قاطع والذى انتهى برد بايدن أن مصر أم الدنيا”.

وأشار: “مفيش حد يزايد على مصر٫ وكان لي الشرف أني شاركت في استراتيجية حقوق الإنسان، وهي استراتيجية غير مسبوقة٫ ودستور مصر يتضمن باب خاص بالحريات ولا يوجد في دساتسير العامل مثل الدستور المصري وهو دستور من أفضل دساتير العالم”.

وأكد: “الدستور المصري يقول في المادة 18 إن الصحة حق لكل مواطن والتعليم حق لكل مواطن في المادة 19، فضلا عن المواد التي تتحدث عن السكن الملائم”٫ موضحا: “مبادرة حياة كريمة نموذج يدرس على مستوى العالم”.