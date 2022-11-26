عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب: رسالة السيسي لـ بايدن أبلغ رد على بيان البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان

الرئيس السيسي وبايدن
الرئيس السيسي وبايدن

علق  النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على بيان البرلمان الأوروبي، قائلا: “لا يوجد بالعالم دستور يحفظ حقوق الحريات مثل مصر”.

txt

تيسير مطر عن بيان البرلمان الأوروبي: نفسي أعرف جاب المعلومات دي منين.. فيديو

txt

طارق رضوان: بيان البرلمان الأوروبي اختزل حقوق الإنسان في ملفات شخصية واغفلوا الإنجازات


وأضاف النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال مداخلة ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “أبلغ رد على بيان البرلمان الأوروبى هي رسالة الرئيس السيسي عندما استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة المناخ بشرم الشيخ وأعطى رسالة جامعة شاملة وهي عندما قال ليه لدينا في مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وحوار وطني ولجنة عفو رئاسي ، وهو رد قاطع والذى انتهى برد بايدن  أن مصر أم الدنيا”.

 

وأشار: “مفيش حد يزايد على مصر٫ وكان لي الشرف أني شاركت في استراتيجية حقوق الإنسان، وهي استراتيجية غير مسبوقة٫ ودستور مصر  يتضمن باب خاص بالحريات ولا يوجد في دساتسير العامل مثل الدستور المصري وهو دستور من أفضل دساتير العالم”.

 

وأكد: “الدستور المصري يقول في المادة 18  إن الصحة حق لكل مواطن والتعليم حق لكل مواطن في المادة 19، فضلا عن المواد التي تتحدث عن السكن الملائم”٫ موضحا: “مبادرة حياة كريمة نموذج يدرس على مستوى العالم”.

نائب النائب طلعت عبد القوي الحوار الوطني البرلمان الأوروبي مصر الرئيس السيسي السيسي بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

ارتفاع الإحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

بعد مفاجأة خالد يوسف .. قبلة حسين فهمى لـ شمس تثير الجدل

أنهى عقدة البطل.. مبابي يعبر بفرنسا لثمن نهائي المونديال بثنائية في شباك الدنمارك

ترشيحاتنا

أينما يكون | بشرى من الجمارك بشأن استيراد سيارات المصريين بالخارج ..فيديو

ماكرون مغردًا بالعربية : قطر تبذل جهودًا مميزة لإنجاح بطولة كأس العالم

بالدليل.. أحمد موسى يكشف عدم احترام حقوق الإنسان في أوروبا.. فيديو

يحتاج معجزة.. فرص تأهل تونس لدور الـ 16 بكأس العالم

وزير الرياضة: نسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم بـ 2030 أو 2034|فيديو

احذر.. الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معهد العالم العربي بفرنسا يعرض مقتنيات تعود لعصر الإمام البخاري| صور

اضطرابات النوم الأبرز.. 4 أسباب للشعور بالتعب المتكرر

علامات ضعف جهاز المناعة .. تعرف عليها

هل تطعيم الأنفلونزا يحمي من أدوار البرد الموسمية؟.. طبيب يكشف مفاجأة

فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

قرارات عاجلة بعد انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بالمدارس | تفاصيل

أبرزهم منة شلبي وأنغام.. أزمات الفنانين على مدار شهرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ