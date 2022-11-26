الحجر الزراعى يكشف أسباب رفض بعض شحنات الخضر بعد تصديرها

يلعب الحجر الزراعي المصري دورٌا مهما في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، وكذلك فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية حول هذا الموضوع.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى ،إن مصر تصدر العديد من المنتجات الزراعية ومن ضمن هذه المنتجات الخيار المنتج في الصوب الزراعية.

واضاف " العطار " خلال تصريحات له، أن الحجر الزراعي المصري ملتزم بالقواعد المتبعة في الدولة المستوردة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

وأكد أن هناك دستور الغذاء العالمي يتبع في كافة الدول إذا لم يكن لها قواعد خاصة، ولكن هناك بعض الدول التي لها قواعد خاصة منها الاتحاد الأوروبي، وروسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأمريكا ومؤخرا أصدرت مصر دليل خاص بها فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات.

وأضاف " العطار ": هناك أسباب لرفض بعض الشحنات بعد تصديرها ، موضحا أن هناك بعض الشحنات التي تصدر الموافقة بتصديرها ثم يتم رفضها في البلد المستورد، ويرجع ذلك إلى: التلاعب في العينة عن طريق تبديلها قبل عملية التحليل من قبل المندوب، او استخدام المبيدات بعد أخذ العينة وقبل إصدار نتيجة التحليل وذلك دون علم الحجر الزراعي مما يؤدي إلى رفض الشحنة بعد تصديره ، ولكن حاليا وبداية من شهر أكتوبر الماضي تم إنهاء ذلك عن طريق إدارة التكويد بالحجر الزراعى المصرى ، فهى تقوم باستلام العينات من مهندسي السحب وتقوم بعمل بار كود لكل عينة وإرسالها للمعامل المختصة للتحليل وذلك بمعرفة مندوب من الحجر الزراعي نفسة .