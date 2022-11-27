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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتجاره في الحشيش والأسلحة بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيهم بدائرة القسم.

وكلفت النيابة بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى .

وبمواجهته اعتراف بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطه والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة والإتجار بها .

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