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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجيني: الدولة تعمل على حل مشاكل التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتدخل بقوة؛ من أجل إصلاح ما تم فعله فى أعمال البناء المخالفة فى الوقت السابق والتعدى على الاراضي الزراعية.

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أحمد السجيني عن المؤتمر الاقتصادي: مشهد يستحق التحية والتقدير

وأضاف "أحمد السجيني" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة اتخذت عدة قرارات، سواء كانت قرارات حكومية أو قوانين داخل مجلس النواب لحل هذه هذه الأزمات.

وتابع النائب أحمد السجيني، أنه آن الأوان للخروج من الحيز العمراني الضيق الذي تم عمله فى السابق؛ وهذا هدف مشترك من قبل كافة السلطات فى الدولة المصرية.

لجنة الادارة المحلية مجلس النواب الدولة المصرية أعمال البناء المخالفة الأراضى الزراعية

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