السجيني: الدولة تعمل على حل مشاكل التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتدخل بقوة؛ من أجل إصلاح ما تم فعله فى أعمال البناء المخالفة فى الوقت السابق والتعدى على الاراضي الزراعية.

وأضاف "أحمد السجيني" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة اتخذت عدة قرارات، سواء كانت قرارات حكومية أو قوانين داخل مجلس النواب لحل هذه هذه الأزمات.

وتابع النائب أحمد السجيني، أنه آن الأوان للخروج من الحيز العمراني الضيق الذي تم عمله فى السابق؛ وهذا هدف مشترك من قبل كافة السلطات فى الدولة المصرية.