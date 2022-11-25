السجينى صدور قانون مخالفات البناء خلال أسابيع.. فيديو

تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشاريع قوانين التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد السجينى خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “المصرى افندى”، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيصدر خلال اسابيع.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن صدرو القانون ولائحته التنفيذية، سيحل مشكلة 2.8 مليون طلب تصالح تقدم بها المواطنين فى ظل قانون 2019.

قطع المرافق على المتعدين

وكان علق السجينى على قرار مجلس الوزراء بشأن قطع المرافق على المتعدين على أراضي الدولة، قائلا:"انزعج من هذا القرار".



وأضاف "السجيني" "عرفنا الكلام من مجلس الوزراء وأنا انزعجت من الموضوع، واللجنة النيابية الوحيدة التي كانت خصصت اجتماع شهري لمراقبة الحكومة للتصدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة".

وتابع السجيني "عندما قدمت قانون 144 لسنة 2017 قمنا بعمل 34 اجتماعا في السنوات القادمة ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة فوجئنا أن كم المواطنين اللي عايشين مستقرين والمرافق وصلت لهم بالملايين ولذلك هذا التشريع لم يحقق الهدف منه لأن هناك عدد كبير من المواطنين يعيشون في بيوت على أراضي الدولة ومستقرون من عشرات السنين".