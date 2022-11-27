فين فلوس مشروع الهدف | ميدو : سأفضح هؤلاء الفاسدين

أكد أحمد حسام ميدو أن المغرب والسعودية والجزائر الثلاثي العربي الوحيد الذي يملك مشروعا في كرة القدم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المغرب والسعودية والجزائر، هذا الثلاثي العربي الوحيد الذي يملك مشروعا في كرة القدم"



أضاف: "فوزي لقجع في المغرب، يعمل على تطوير الكرة المغربية، وأين مشروع الهدف في الوقت الحالي؟ مشروع الهدف اختفى، ولا أعلم أين أمواله".



وواصل: "فين فلوس مشروع الهدف، اللي وقف مرة واحدة، المشروع مديون بـ أكتر من 200 مليون جنيه، ومش هنسكت على الملف ده وهنتكلم عنه في الوقت المناسب وعايزين نعرف فلوس الفيفا للمشروع ده راحت فين".



وختم حديثه قائلا: "في ناس بتخلي الصبيان الخاصة يكتبوا على الفيس بوك ويهاجموني بأي كلام، لو عندك رد بشغل أو نفي على كلامي اطلع واتكلم".

