عمرو أديب عن خسارة السعودية: لولا الغلطتين مكنتش بولندا كسبت

عقب الإعلامي عمرو أديب، على خسارة المنتخب السعودي 2- صفر أمام بولندا بكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت.

وقال أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" ضربة الجزاء طلعت بره إزاي متعرفش، والتاني اللي دخل بينه وبين الجول مفيش ومع ذلك طلعت خارج المرمى".

وأوضح:" لو فيه حظ كانت السعودية كسبت تلاتة وأربعة، وأول مرة النهاردة أبقى قاعد بتفرج على ماتش وأشوف الحظ السبب.

وأضاف عمرو أديب:"ولادنا لعبوا ماتش من أقوى ما يمكن ورجولة ولولا الغلطتين مكنش بولندا كسبت، والجمهور السعودي كان رائع اليوم.