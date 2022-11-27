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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب عن خسارة السعودية: لولا الغلطتين مكنتش بولندا كسبت

عمرو أديب
عمرو أديب

عقب الإعلامي عمرو أديب، على خسارة المنتخب السعودي 2- صفر أمام بولندا بكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت.

وقال أديب  خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  ضربة الجزاء طلعت بره إزاي متعرفش، والتاني اللي دخل بينه وبين الجول مفيش ومع ذلك طلعت خارج المرمى".

وأوضح:" لو فيه حظ كانت السعودية كسبت تلاتة وأربعة، وأول مرة النهاردة أبقى قاعد بتفرج على ماتش وأشوف الحظ السبب.

وأضاف عمرو أديب:"ولادنا لعبوا ماتش من أقوى ما يمكن ورجولة ولولا الغلطتين مكنش بولندا كسبت، والجمهور السعودي كان رائع اليوم.

كأس العالم المنتخب السعودي كاس العالم لكرة القدم ام بي سي مصر عمرو أديب

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