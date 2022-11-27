بطل العالم في "deadlift": سعيد بتحقيق الإنجاز ورفع علم مصر عالميا

كشف الكابتن حامد خلاف، بطل العالم في لعبة القوى البدنية "deadlift"، تفاصيل اللعبة.

وقال الكابتن حامد خلاف، بطل العالم في لعبة القوى البدنية "deadlift"، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"،: "اللعبة تختلف عن رفع الأثقال وتعد من أصعب الألعاب في العالم".

وأضاف: "حصلت على المركز الثالث في القوة البدنية والثالث في الـ "deadlift"، موضحا: "اللعبة لها اتحاد رسمي في مصر منذ عام 1992، ويشارك فيها أعداد كثيرة من الرياضيين في بطولات الجمهورية".

وأشار: "لعبة القوى البدنية "deadlift"، مثل لعبة رفع الأثقال في شعبيتها"، موضحا: "اللعبة ليست أولمبية، لكن يتم عمل إعداد لنا جيد وتجارب مؤهلة لبطولة العالم".

وأوضح الكابتن حامد خلاف، بطل العالم في لعبة القوى البدنية "deadlift"، : "يتم عمل تحاليل منشطات بعد الانضمام للمنتخب ونسافر للمشاركة في كل البطولات"، مؤكدا: "سعداء جدا بتحقيق هذا الإنجاز للدولة المصرية ورفع علم مصر عالميا".



