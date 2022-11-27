بحضور نجوم الفن.. محمد حماقي يشعل حفل التجمع الخامس|صور

أحيا النجم محمد حماقي، حفلًا ضخمًا مساء أمس بالتجمع الخامس بحضور المطربة رنا سماحة،طارق الابيارى، أحمد زكريا، آية عُقيل، نادى غالى، وقامت بتقديم الإعلامية الكبيرة ريا بن أبي راشد.

قام حماقي، بغناء باقة من أروع أغانيه منهم : أغنية" قلبي حبك جدًا"، أغنية " أدرينالين"، أغنية " جمالها استثنائي"، أغنية " ما بلاش"، أغنية " أحلى حاجة فيكي"، أغنية " أجمل يوم"، أغنية " يا ستار"، أغنية " لا ملامه"، أغنية " زيها مين" واغنية ٤ وصفولي الصبر" للست أم كلثوم.

وكالعادة أشعل محمد حماقي حفله الأخير الذى أقيم فى جامعة مصر الدولية والذى حضره عدد كبير من الجمهور حيث قدم من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" .. وغيرها ممن اشاعت البهجة على مدى قرابة الساعتين .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" واختتم الحفل بأغنية "أم الدنيا" .

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