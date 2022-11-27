عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في كأس مصر والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي

يستضيف النادي الأهلي منافسه المقاولون العرب، اليوم علي ملعب السلام ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 .

موعد مباراة النادي الاهلي ضد المقاولون العرب

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويسعي كولر المدير الفني للنادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد لقب بطولة جديد مع المارد الأحمر بعد نجاحه في الفوز ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك.

بينما يحاول المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر أملا في تحقيق اللقب الرابع من البطولة.

حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين نادر قمر الدولة، حكما للساحة في مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب ويعاونه كلا من هشام الدسوقي وأحمد صلاح وصبحي العمراوي، وحكما الفار مصطفي مدحت وشهاب راشد.

النادي الأهلي الأهلى المقاولون العرب كأس مصر الاهلي ضد المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-11-2022

عرضان أوروبيان لضم نجم الأهلي في يناير

ترشيحاتنا

نشرة الرياضة| موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا بـ كأس العالم.. وهذه حقيقة التفاوض مع «رينارد» لتدريب منتخب مصر.. والاتحاد التونسي وراء عدم مشاركة معلول والجزيري في المونديال

«الشيوخ» يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأحد في كأس العالم والقنوات الناقلة وترتيب المجموعات

مأساة زوجة أمام محكمة الأسرة.. أوهمها بحبه وأهله رفضوا نسب ابنته

إنذار على يد محضر .. زوجة : أبو ابني حشاش

سعر عيار 21 في محلات الصاغة 27-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحفاظ على صحة الكبد.. ابتعد عن الأشياء الستة الضارة

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

بنفس الإطلالة.. زوج شيري عادل يتغزل بها

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ