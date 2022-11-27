موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في كأس مصر والقنوات الناقلة

يستضيف النادي الأهلي منافسه المقاولون العرب، اليوم علي ملعب السلام ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 .

موعد مباراة النادي الاهلي ضد المقاولون العرب

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويسعي كولر المدير الفني للنادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد لقب بطولة جديد مع المارد الأحمر بعد نجاحه في الفوز ببطولة السوبر المصري أمام الزمالك.

بينما يحاول المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر أملا في تحقيق اللقب الرابع من البطولة.

حكام مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين نادر قمر الدولة، حكما للساحة في مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب ويعاونه كلا من هشام الدسوقي وأحمد صلاح وصبحي العمراوي، وحكما الفار مصطفي مدحت وشهاب راشد.