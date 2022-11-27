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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على مدار الساعة.. لميس سلامة: النقل حققت معدلات إنجاز بمشروع القطار الكهربائي السريع

لميس سلامة
لميس سلامة

علقت الإعلامية لميس سلامة، بشأن إعلان الحكومة إنشاء وتنفيذ محطة السخنة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع .

وقالت "سلامة "، خلال حلقتها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي  ، إن وزارة النقل كشفت مؤخرا عن أعمال وتنفيذ محطة السخنة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع " العين السخنة - العلمين .

وأضافت أن حجم الانجاز بالمشروع يكشف بدوره حجم التطوير التى نفذته الحكومة المصرية بمجال النقل ومواصلة العمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال التنفيذ ، منوهة أن محطة العين السخنة هى بداية الخط الأول للقطار السريع والتى تخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية وتمتد للمناطق الاستثمارية ومدينة السويس الجديدة .

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، قام مؤخرا يرافقه رئيسي وقيادات هيئتي القومية للأنفاق والعامة للطرق والكباري بجولة  تفقدية لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع القطار الكهربائي السريع.

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