على مدار الساعة.. لميس سلامة: النقل حققت معدلات إنجاز بمشروع القطار الكهربائي السريع

علقت الإعلامية لميس سلامة، بشأن إعلان الحكومة إنشاء وتنفيذ محطة السخنة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع .

وقالت "سلامة "، خلال حلقتها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، إن وزارة النقل كشفت مؤخرا عن أعمال وتنفيذ محطة السخنة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع " العين السخنة - العلمين .

وأضافت أن حجم الانجاز بالمشروع يكشف بدوره حجم التطوير التى نفذته الحكومة المصرية بمجال النقل ومواصلة العمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال التنفيذ ، منوهة أن محطة العين السخنة هى بداية الخط الأول للقطار السريع والتى تخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية وتمتد للمناطق الاستثمارية ومدينة السويس الجديدة .

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، قام مؤخرا يرافقه رئيسي وقيادات هيئتي القومية للأنفاق والعامة للطرق والكباري بجولة تفقدية لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع القطار الكهربائي السريع.