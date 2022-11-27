نهاد سمير: القطار الكهربائى السريع ينقل مليون راكب فى اليوم الواحد

علقت الإعلامية نهاد سمير بشأن اعلان الحكومة إنشاء وتنفيذ محطة السخنة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع .



وقالت " سمير " خلال حلقتها ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، إن منظومة القطار الكهربائى السريع تغطى كافة أنحاء الجمهورية و يربط العين السخنة ب العلمين ومطروح وسرعته 660 كم ويشمل 22 محطة والسرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم فى الساعة وينقل مليون راكب و 8500 بضائع فى اليوم الواحد ويسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديد بشبكة السكك الحديدية وسيبدأ من مدينة العين السخنة وحتى مدينة العلمين .

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قام مؤخرا يرافقه رئيسي وقيادات هيئتي القومية للأنفاق والعامة للطرق والكباري بجولة تفقدية لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع القطار الكهربائي السريع.