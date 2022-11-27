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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تشكل لجنة برئاسة القطاع الديني لاختيار المسجد المثالي 2022

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف تفاصيل، مسابقة المسجد المثالي لعام 2022م،  وذلك في ظل الأنشطة الدعوية المكثفة وغير المسبوقة التي أطلقتها وزارة الأوقاف هذا العام 2022م.

مسابقة المسجد المثالي 2022

وتطلق الوزارة مسابقة المسجد المثالي لهذا العام 2022م ، بحيث يقدم إمام المسجد الراغب في المشاركة ملفًا مصورًا عن أهم الأعمال التي أقيمت بالمسجد ، ودوره الدعوي والمجتمعي ومدى إسهامه في مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام وفي خدمة المجتمع ، والأنشطة الدعوية والتثقيفية التي أقيمت بالمسجد ، وحالة الصيانة والنظافة بالمسجد .

وتشكل لجنة بكل مديرية برئاسة مدير المديرية لترفع كل مديرية (أ) ملفًا بأفضل عشرة مساجد بها ، وكل مديرية (ب) ملفًا بأفضل خمسة مساجد بها لرئيس القطاع الديني .

وتشكل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس القطاع الديني لاختيار أفضل المساجد المثالية وصولا إلى المسجد المثالي، علمًا بأن  المسابقة والمكافأة ستشمل أكثر من مسجد سواء على مستوى الجمهورية أم على مستوى المديريات مع إثابات مجزية لجميع القائمين على المساجد الفائزة في المسابقة، وللمديرية التي تقدم أفضل عدد من المساجد المثالية .

افتتاح 46 مسجدًا جديدًا الجمعة 

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية، وسيتم افتتاحها الجمعة القادمة 2/12/2022م، وعددها ( 46 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 430 ) مسجدًا، منها ( 351 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 79  ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
1.  سيدي ناصر – كوم أشفين - قليوب
2.  الرفاعي – برقطا – كفر شكر
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
3.  الفتح – بني مجد - منفلوط
4.  الكداريك – البداري 
5.  الإخلاص – القصير – القوصية 
6.  الطيبة – أم القصور - منفلوط

مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
7.  عبد الله زيدان - سنورس
8.  محمد مشرف - إطسا
9.  الفتح – عزبة سليم رشدي – العدوة – مركز الفيوم
10.  أحمد عيد – الغرق - إطسا
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
11.  الأنصار خلف مدارس مرايف   مدخل كينج مريوط – العامرية ثان

مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
12.  البحري – إبشادي – الشهداء 
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
13.  الكبير – كفر الدوار – الشناوي - شربين
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
14.  أم بدرية – قرية أم بدرية - بيلا

مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
15.  الطاهرة – قرية صفط الشرقية - الواسطى
16.  العشيرة المحمدية – أبو صير الواسطى
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
17.  إبراهيم العوضي – الهداهدة – ميت العز - فاقوس
18.  السلام – كفر محمد جاويش  - الزقازيق
19.  الشرقاوي – العلاقمة –  ههيا 

20.  الرحمن – كفر بغدادي  - بلبيس
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
21.  الحسيني – أولاد نظيم – بني حرام – دير مواس
22.  التوحيد – بني موسى – أبو قرقاص 
23.  الرضوان – عزبة عبد الله أبو شنيف – الروبي – منقطين - سمالوط
24.  مبارك – دمشاو هاشم 
25.  محمد بن عبد الله – منشأة الدهب البحرية ( باشكاتب)

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
26.  سليمان حلمي – حفص - دمنهور
27.  مقبول حسن  قمحة - الدلنجات
28.  نجع العجيني – البستان - الدلنجات
29.  ظفيل البحري - الدلنجات
30.  عبد الغني راضي – التوفيقية – ايتاي البارود
31.  سرحان بالجزيرة – أبو حمص
32.  يوسف شعلة – كفر الدوار
33.  أبو بكر الصديق - قرية 6 – ادكو 
34.  صلاح العبد- قرية صلاح العبد – وادي النطرون
35.  صبري عامر – عزبة عبد الغني راضي – التوفيقية – ايتاي البارود
36.  الحمدية الشرقي –  البرنوجي - دمنهور 
37.  بلال بن رباح – جناكليس – أبو المطامير
38.  العش -  قرية العش  - رشيد
39.  الصاوي – كوم البركة – كفر الدوار
40.  يوسف العسكري – مركز ايتاي البارود
41.  عزبة يونان طلمبات برسيق – أبو حمص
42.  الشريف -  حفص - دمنهور
43.  عزبة ماضي –  النخلة البحرية - أبو حمص
44.  أبو حبور –  البوطة - حوش عيسى
45.  البراوي – الحماد -  مركز رشيد
46.  حسن خير الله – عزبة العرب - مركز المحمودية. 

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