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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منسق رواد الشباب بسيناء: تنفيذ ملتقيات التوظيف وريادة الأعمال بالمحافظات الحدودية

مبادرات لتمكين الشباب
مبادرات لتمكين الشباب في المحافظات الحدودية

أكد الدكتور وليد فهمى منسق رواد شباب المحافظات الحدودية  بشمال سيناء ، أنه يجري تنفيذ مبادرة لرواد الشباب  بهدف تنمية وتطوير مجتمعنا بصيغة جديدة، حيث تتضمن المبادرة تقديم برامج لتعليم اللغة وريادة الأعمال والتحول الرقمى والمهارات الحياتية،  وتدريب المدربين وعمل ملتقيات التوظيف بمختلف المحافظات الحدودية، مع السعى لرفع الوعى الثقافى والفكرى والمهنى للشباب. 

وأضاف أن التسجيل في المبادرة يتم من خلال صفحة رواد شباب المحافظات الحدودية. 

تطوير المجتمع 
وقال إنه تم تفعيل كيان رواد شباب المحافظات الحدودية ككيان مصري وطني ، يضم شباب المحافظات الحدودية من محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادى الجديد، ومرسى مطروح ، يهدف للتنمية وتطوير المجتمع في ضوء رؤية الجمهورية الجديدة.


حيث  يسعى الكيان إلي توعية وتنوير الشباب في المناطق البعيدة ، ويعزز إمكانيات الكوادر الشبابية ووضعهم على طريق التمكين والقيادة ،ذلك بتنفيذ عدة  مبادرات منها : كن شريكا في البناء، مصر قوية بشبابها، رواد المحافظات الحدودية.


ويهدف الكيان إلى: تمكين شباب المحافظات الحدودية، واعدادهم من أجل المشاركة التنموية الفعالة بالوطن، وتطوير مهاراتهم الفكرية والثقافية، وربط قدراتهم العملية بالعلمية ليكونوا نواة في خدمة الوطن. 
 

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سيناء التوظيف الأعمال المحافظات الحدودية

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