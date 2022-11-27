احذروا برودة المساء.. الأرصاد تؤكد استمرار انخفاض درجات الحرارة بالبلاد |تغطية خاصة

قدّمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث أعلنت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مستمر في انخفاض درجات الحرارة ، مع استقرار الأحوال الجوية.

وأكدت الأرصاد على وجود السحب العليا ، والمتوسطة التي تحجب جزءاً من أشعة الشمس ، وتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .

وأوضحت غانم أن الأجواء صباحاً خلال فترة النهار لطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية ، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري ، ومائلة للحرارة على جنوب الصعيد ، وجنوب سيناء، وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ، اليوم ، الأحد تسجل 22 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد من أن طقس الليل يكون مائلاً للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، أما عن الشبورة المائية أشارت "غانم"، إلى أن الشبورة المائية تكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية ، والسريعة ، والقريبة من المسطحات المائية .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو