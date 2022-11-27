عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

احذروا برودة المساء.. الأرصاد تؤكد استمرار انخفاض درجات الحرارة بالبلاد |تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدّمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس حيث  أعلنت  الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مستمر في انخفاض درجات الحرارة ، مع استقرار الأحوال الجوية.

وأكدت الأرصاد على وجود السحب العليا ، والمتوسطة التي تحجب جزءاً من أشعة الشمس ، وتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .

وأوضحت غانم أن الأجواء صباحاً خلال فترة النهار لطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية ، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري ، ومائلة للحرارة على جنوب الصعيد ، وجنوب سيناء، وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ، اليوم ، الأحد تسجل 22 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد من أن طقس الليل يكون مائلاً للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، أما عن الشبورة المائية أشارت "غانم"، إلى أن الشبورة المائية تكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية ، والسريعة ، والقريبة من المسطحات المائية .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

تسنيم خيري الأحوال الجوية والطقس الطقس الاحوال الجوية الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب ينهي أزمة غرامة كهربا بقرار عاجل

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

فصل جميع طلاب الثانوية العامة بإحدى المدارس|منشور يثير الجدل على فيس بوك

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

تأكيدا لريادتها أفريقيًا.. المقاولون العرب تفوز بعقد إنشاء جامعة أغاخان في أوغندا

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاة تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

ترشيحاتنا

استعادة 80% من الكهرباء.. هل تعيق الأمطار والثلوج الهجوم المتبادل في أوكرانيا؟

وين سالم.. جماهير الأرجنتين تشمت في خسارة السعودية أمام بولندا |فيديو

هازارد ودي بروين يقودان تشكيل بلجيكا أمام المغرب في كأس العالم

مدبولي: تعيين مسئول متفرغ فى وزارة الصحة لمتابعة ملف السياحة العلاجية

مدبولي: الدولة تستهدف النهوض بالسياحة الصحية لإنجاح المنظومة بشكل متكامل

تعرف على سعر أشهر سيارة سيدان من بيجو 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول فريق السهام الحمراء البريطانى لمصر للمشاركة فى العرض الجوي بسهل حشيش

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

جرثومة قاتلة.. بكتيريا الشيجيلا تنتقل من شرب الماء وتسبب التسمم

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

فيديو

خلال تغطية كأس العالم.. شاهد| مذيع شهير يتعرض للإغماء على الهواء

احذروا برودة المساء.. الأرصاد تؤكد استمرار انخفاض درجات الحرارة بالبلاد |تغطية خاصة

خلال زفاف ابنته عروس دمياط وأمام المعازيم.. أب يعلن سبب تطليق زوجته|فيديوجراف

جدول ومواعيد مباريات كأس العالم اليوم.. مواجهة عربية وإسبانيا أمام ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ