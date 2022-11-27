أهلها السبب .. عروس بالهند تصدم زوجها بشئ غريب ليلة الزفاف

عروس تصدم زوجها بشئ غريب ليلة الزفاف

صدم زوج هندي عقب زفافه بأن زوجته متحولة جنسيا، و ذلك حينما حاول إتمام مراسم الزواج كما تقام في الهند، و لكن كانت ترفض الزوجة بإستمرار لمدة يومين، و في النهاية فاجئته أنها متحولة جنسيا .

وفقا لما ورد في صحيفة " تايمز أوف إنديا"، فإن زوج من دلهي تزوج شابة من جيثارا في الهند، ولكن عقب الزفاف كان يحاول التقرب إلى زوجته كأي زوجين و لكنها كانت ترفض من الأساس الجلوس معه في نفس الغرفة.



أشارت الصحيفة إلى أن الزوج ظن في البداية أنها لم ترغب في الزواج منه، و لكن بعد نقاش طويل دار بينهما، أخبرته الشابة بالسر الذي كانت تخفيه عنه، بانها متحولة جنسية و لم تتمكن من إخباره بذلك السر بسبب أهلها .



أوضحت الصحيفة أن، الزوج أصيب بصدمة كبيرة بسبب إخفاء ذلك السر الكبير من أهل الشابة عليه حينما تقدم لطلب الشابة للزواج، فلم يخبره أي شخص من أسرتها بذلك الأمر، وكانوا يهددون الشابة بالقتل إذا أخبرته .



ذكرت الصحيفة أن الشاب قام بإبلاغ الشرطة وذلك حينما اكتشف أيضا، أن أهل زوجته قاموا بسرقة المجوهرات و الأموال التي قدمها لها وإخفاء سر أنها متحولة جنسيا، وبالفعل قامت الشرطة بالإستجابة لطلب العريس ولكن فر أهل الشابة عقب الزفاف و لكن تتابعهم الشرطة و التحقيقات مازالت مستمرة حتى القبض عليهم .