1027 مرشحا بالكشوف المبدئية لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الكشوف المبدئية لأسماء الطلاب المتقدمين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب، وكذلك التنافس على عضوية لجان الاتحاد للعام الجامعى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للترشح بالانتخابات ١٠٢٧ مرشحا بمختلف الكليات، منهم ٦٧٠ طالب و٣٥٧ طالبة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن العملية الانتخابية ستستمر فعالياتها حتى ٨ من ديسمبر المقبل، حيث ستنتهى بإنتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، لافتًا إلى أن اللجان الفرعية تتواجد بإدارات رعاية الشباب بمختلف كليات الجامعة.

وأكد على أن الترشح أتيح لكل الطلاب بجميع الكليات بشرط تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا، داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات لاختيار أفضل العناصر لتكون ممثلة تمثيلًا حقيقيًا للطلاب ومعبرة عنهم، لافتا إلى أنه تم التأكد من كافة الاستعدادات والإجراءات التى تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وهدوء وبصورة مشرفة للجامعة.

وشدد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة الالتزام بمواعيد الانتخابات حسب الجدول المعلن، بالإضافة إلى مراعاة قواعد الدعاية الانتخابية التى تتمثل فى عدم السماح باستخدام الشعارات الحزبية والسياسية والدينية بأنواعها منعًا باتًا فى الترويج للانتخابات ومنع استخدام الطلاب لمكبرات الصوت فى الطرقات أو بجوار أماكن انعقاد المحاضرات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى منع نشر أى أفكار أو الاستعانة بالأغانى والموسيقى، أو لصق صور على جدران الحوائط، وعدم الخروج عن الآداب العامة، واحترام القيم الجامعية.

جامعة سوهاج

وأشار صبرى محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب، إلى أنه تم فتح باب الترشيح الخميس الماضي، من خلال سحب وتقديم استمارات الترشيح فى جميع كليات الجامعة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف أن غداً سيتم تلقى طلبات الطعون، وسيتم فحصها ظهر الثلاثاء ٢٩ من نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية ظهر الأربعاء الموافق ٣٠ من نوفمبر الجاري.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أنه سيتم بدء الدعاية الانتخابية صباح الخميس المقبل الأول من ديسمبر، على أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات صباح الأحد ٤ من ديسمبر القادم، وسيتم الفرز وإعلان النتائج بعد ظهر نفس اليوم، كما ستجرى انتخابات الإعادة الإثنين الموافق ٥ ديسمبر.

والانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات ستكون يوم الثلاثاء ٦ من ديسمبر، مضيفاً أن انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، ستجرى يوم الأربعاء ٧ ديسمبر، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة صباح يوم الخميس الموافق ٨ من ديسمبر القادم.