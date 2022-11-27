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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غلق الاشتراك بأكبر ماراثون للجري في مصر بمنطقة الأهرامات 30 نوفمبر

ارشيفية
ارشيفية

حدد يوم 30 نوفمبر الجاري آخر موعد لتسجيل الاشتراك بسباق "نصف ماراثون الأهرامات"، والذي من المقرر أن يقام يوم 10 ديسمبر المقبل بمنطقة الأهرامات بالجيزة، تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتتيح فرص التسجيل للراغبين في  الاشتراك بالسباق عبر الموقع الإلكتروني المخصص www.pyramidshalfmarathon.com، والذي شهد إقبالًا خلال الأيام الماضية من المتسابقين من داخل وخارج مصر للمشاركة بالماراثون- الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في مصر- ويقام سنويًا في منطقة الأهرامات، أشهر المناطق التاريخية في مصر وآخر عجائب الدنيا السبع.

يناسب سباق "نصف ماراثون الأهرامات" المتسابقين في الفئات العمرية من 10 إلى 80 سنة، إذ يخصص سباقات تناسب كل فئة عمرية، فبالنسبة للأطفال من سن 10 سنوات يمكنهم المشاركة في سباق الـ5 كيلومتر على أن يكون هذا السباق في طريق مسطح، بينما سيشارك المتسابقين في الفئة العمرية الأكبر من 10 سنوات في السباقات الثلاث بما في ذلك سباقات الـ 10 كيلو متر و الـ 21 كيلو متر واللذان سينطلقان نحو تمثال أبو الهول في طريق منحدر والعودة إلى الأعلى مرة أخرى.


ويقام سباق "نصف ماراثون الأهرامات" للعام الرابع على التوالي، وتحظى النسخة الحالية برعاية السيد/ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وعددًا من الوزارات والهيئات الحكومية على رأسها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، كما سيشرف الاتحاد المصري لألعاب القوى على السباق للتأكد من أن جميع المسافات تمت وفقًا للمعايير الدولية، بما يتماشى مع سباقات الجري الكبرى في جميع أنحاء العالم.

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