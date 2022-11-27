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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة انهيار روسيا بسبب العقوبات الغربية.. هذا ما قاله خبراء

بوتين
بوتين

عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مجلساً جديداً لتنسيق الإمدادات للجيش الروسي ، بدا أنه يدرك حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقال بوتين حينها "علينا أن نكون أسرع في البت في المسائل المتعلقة بدعم العملية العسكرية الخاصة ومواجهة القيود المفروضة على الاقتصاد والتي دون أي مبالغة بالفعل غير مسبوقة".

لعدة أشهر، قال بوتين أن "الحرب الاقتصادية الخاطفة" ضد روسيا قد فشلت ، لكن العقوبات الغربية المفروضة على حربها على أوكرانيا تتعمق أكثر في الاقتصاد الروسي ، مما أدى إلى تفاقم نقص المعدات لجيشها وإعاقة قدرته على شن أي هجوم بري جديد.


تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الأسبوع الماضي أن مؤشرًا اقتصاديًا رئيسيًا - الإيرادات الضريبية من القطاع غير النفطي والغاز - انخفض بنسبة 20 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق ، في حين ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية Rosstat أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر ، وانخفضت مبيعات البضائع بنسبة 7 في المائة.

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يؤثر الحظر الغربي على واردات التكنولوجيا على معظم قطاعات الاقتصاد ، في حين أن التعبئة الإجبارية للكرملين لأكثر من 300 ألف من المجندين الروس للخدمة في أوكرانيا، قد أثرت على الاقتصاد هي الأخرى.
قال اقتصاديون،  أدت قيود بوتين الخاصة على إمدادات الغاز إلى أوروبا ، متبوعة بانفجار لخط أنابيب الغاز نورد ستريم ، إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز - بانخفاض 20 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق.
في غضون ذلك ، تنخفض مبيعات النفط إلى أوروبا قبل حظر الاتحاد الأوروبي المتوقع أن يفرض في الخامس من ديسمبر.

أعلن الكرملين عن انخفاض أقل من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي ، والذي توقعه صندوق النقد الدولي عند 3.5 في المائة فقط هذا العام ، كدليل على أن الاقتصاد الروسي يمكنه تحمل مجموعة العقوبات الصارمة.

وذكر اقتصاديون ورجال أعمال،  إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية لا تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الروسي لأن الحكومة الروسية أنهت فعليًا قابلية تحويل الروبل منذ فرض العقوبات.

ومع ذلك، حذر تقرير صادر عن البنك المركزي الروسي في نوفمبر من أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيواجه انكماشًا بنسبة 7.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2022 ، بعد انخفاضه بنسبة 4.1 في المائة و 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي في الربعين السابقين، ما يقول بأنه انكماش ليس ضخمًا، وبالتالي فإن روسيا ليست مقبلة على انهيار اقتصادي رغم معاناتها من العقوبات الغربية.


و قال نيكولاي بيتروف ، الباحث  في تشاتام هاوس  لندن،  أن الحكومة الروسية تستعد لتعبئة أوسع للاقتصاد الروسي لإمداد الجيش وسط نقص مزمن في السلع الأساسية مثل الطعام والزي الرسمي، وستفرض القوانين الجديدة غرامات باهظة على رجال الأعمال، ما يمهد الطريق أمام ضغوط على رجال  الأعمال لتوفير السلع بأسعار زهيدة، وهو ما يقول باستمرار مواجهة الاقتصاد الروسي الحملة الغربية ضده، وأن روسيا ليست حتى قريبة من حافة الانهيار.

 

 

 

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