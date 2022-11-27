البرازيل تتصدر.. 9 منتخبات حصدت لقب كأس العالم منذ عام 1930

اشتعلت منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 منذ انطلاق العرس العالمي يوم الأحد الماضي بمشاركة 32 من منتخبات العالم.

وتأهل منتخب فرنسا بقيادة ديشامب الى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم بقطر 2022 بعدما حقق الفوز فى مباراتي استراليا بأربعة أهداف مقابل هدف وامام صربيا بهدفين.

وحصدت العديد من منتخبات العالم على لقب بطولة كأس العالم وتصدر منتخب البرازيل قائمة منتخبات العالم فى التتويج بلقب العرس العالمي.



منذ انطلاق بطولة كأس العالم في نسختها الأولى عام 1930 وحتى الان تتنافس أقوى المنتخبات المتأهله للفوز بلقب البطولة ،

السامبا تتصدر ألقاب كأس العالم

ويأتي منتخب البرازيل أو راقصو السامبا في صدارة المنتخبات التي حصلت على لقب كأس العالم برصيد خمس بطولات، وهو احد منتخبين استطاع الاحتفاظ باللقب وحصله على كأس العالم بطولتين متتاليتين،

منتخب البرازيل نال لقب كأس العالم في بطولات 1958، 1962 ، 1970 ، 1994 و 2002.

ايطاليا وصيفا فى كأس العالم

يليه منتخب إيطاليا وهو أول منتخب يحرز لقب البطولة مرتين متتاليتين ثم المنتخب الألماني برصيد أربعة ألقاب أيضا.

وحصد المنتخب الايطالي لقب كأس العالم في بطولات 1938،1934 ،1982 و 2006.

المنتخب الألماني توج بلقب كأس العالم في بطولات 1990،1974،1954و 2014.

بينما حصد منتخب الأورجواي لقب بطولة كأس العالم مرتان عامي 1930 و 1950.

أما منتخب الأرجنتين فلق حقق لقب كأس العالم مرتان عامي 1978 و 1986.

من جانبه توج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم مرتان عامي 1998 و 2018 والمنتخب الإنجليزي مره واحده عام 1966 الى جانب المنتخب الاسباني بطولة واحده عام 2010.

منتخب فرنسا أول المتأهلين

تأهل منتخب فرنسا لثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بفوزه الصعب على نظيره الدنماركي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وشهد الشوط الأول، سيطرة فرنسية، وحرم كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك، رابيو من تسجيل الهدف الأول لـ “الديوك” في الدقيقة 21، بتصديه لضربته الرأسية القوية من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 33، اخترق جريزمان دفاعات الدنمارك من الجهة اليسرى؛ ليطلق تسديدة قوية بيسراه، لكن شمايكل تصدى لها أيضًا.

ومرر عثمان ديمبلي الكرة لـ كيليان مبابي أمام مرمى الدنمارك، لكنه سدد الكرة فوق الشباك في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، استطاع كيليان مبابي تسجيل الهدف الأول لمنتخب فرنسا، بعد تبادله الكرة مع ثيو هيرنانديز ومن ثم تسديدة كرة بيسراه داخل منطقة جزاء الدنمارك في شباك كاسبر شمايكل.

وتمكن أندرياس كريستنسن من تسجيل هدف التعادل لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 68 بضربة رأسية من متابعة لتمريرة زميله يواكيم أندرسن الرأسية.

وعاد كيليان مبابي ليسجل الهدف الثاني له ولفرنسا في الدقيقة 86 من متابعة مميزة للكرة العرضية المُرسلة من أنطوان جريزمان من الجهة اليمنى، ليهدي أبطال العالم نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فرنسا لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ليصبح أول المتأهلين لدور الـ 16، فيما تجمد رصيد الدنمارك عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

وأنهى منتخب فرنسا عقدة بطل المونديال التي أخرجت أبطال نسخ كأس العالم 2006، 2010، 2014 من الدور الأول للنسخ اللاحقة.