تباين أسعار العملات العربية في البنك الأهلي بختام اليوم 27-11-2022

تباينت أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات الأسبوع مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي في ختام تعاملات الأسبوع.

ينشر "صدى البلد"، حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي



يعد الدينار الكويتي أغلى العملات العربية سعرا، حيث بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه ختام اليوم أعلى العملات العربية سعرا بـ 76.94 جنيه للشراء و79.80 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع.

سعر صرف الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه عند 6.50 جنيه للشراء و6.52 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 6.66 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع .

سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه نحو 63.25 جنيه للشراء و65.08 جنيه للبيع بارتفاع 8 قروش مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه 34.04 جنيه للشراء و34.56 جنيه للبيع .



سعر الريال العماني

واستقر سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه 62.12 جنيه للشراء و63.69 جنيه للبيع بإنخفاض قرشين.



سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه 6.27 جنيه للشراء و 6.69جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية ويعد الريال السعودي الاكثر طلبا لدى المواطنين المصريين خاصة فى مواسم العمرة وموسم الحج.

تحرير سعر الصرف

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري.