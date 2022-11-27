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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 27-11-2022

سعر صرف الريال السعودي
سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد 27-11-2022

شهد سعر صرف الريال السعودي استقرار نسبيا مستهل تعاملات اليوم الاحد 2022 أول تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل سعر الريال السعودي اليوم  في البنك المركزي المصري 6.51 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع.

تراوحت أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الاحد بين 6.31 و6.53 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع، في كافة البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الريال السعودي اليوم الاحد ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أسعار صرف العملات والذهب وكذلك الخضراوات والفاكهة واللحوم والاسماك والدواجن، وغيرها من الأخبار التي يهتم القاريء بمتابعتها.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم 

وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي 6.53 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل الريال السعودي 6.53 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي إلى 6.53 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد سجل سعر الريال السعودي 6.53 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري وصل سعر الريال السعودي إلى 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي سجل الريال السعودي 6.52 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك بلوم 6.51 جنيه للشراء و6.54 جنيه للشراء وفي بنك مصر وصل سعر الريال السعودي إلى 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 

ووصل سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 6.51 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع، وفي بنك  فيصل الإسلامي  سجل  6.51 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع.

وفي بنك الاسكندرية سجل سعر الريال السعودي 6.49 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 6.48 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر صرف الريال السعودي في بنوك:" التنمية الصناعية، قطر الوطني" إلى 6.46 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 6.37 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 6.35 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع.

 

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